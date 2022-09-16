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عربي-دولي

حزمة مساعدات عسكرية جديدة بـ600 مليون من واشنطن لكييف

Lebanon 24
16-09-2022 | 00:30
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار، لمساعدة جيشها في مواجهة روسيا، وذلك وفقا لمذكرة للبيت الأبيض أُرسلت إلى وزارة الخارجية، الخميس.

وأذن بايدن بهذه المساعدات باستخدام سلطة رئاسية، تتيح له السماح بنقل فائض الأسلحة من المخزونات الأميركية.
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ويأتي هذا الإعلان الأميركي الجديد تزامنا مع هجوم مضاد واسع النطاق، يشنه الجيش الأوكراني منذ أسبوعين.
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