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عربي-دولي

440 جثة بمكان واحد.. زيلينسكي "مقبرة جماعية في إيزيوم"

Lebanon 24
16-09-2022 | 01:00
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أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مساء الخميس العثور على "مقبرة جماعية" في مدينة إيزيوم التي استعادتها قواته من الروس قبل أيام، في إطار هجوم أوكراني مضادّ في منطقة خاركيف في الشرق الأوكراني.
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وقال زيلينسكي في رسالته اليومية التي يوجهها عبر الفيديو "نريد أن يعلم العالم ما تسبّب به الاحتلال الروسي"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول عدد الجثث المدفونة أو الأسباب التي أدّت إلى موت هؤلاء الأشخاص.
كما أشار إلى فتح تحقيق، وقال "يفترض أن نتلقّى غداً مزيداً من المعلومات المؤكدة والواضحة".

في حين، قارن زيلينسكي مدينة إيزيوم بمدينتي بوتشا وماريوبول اللتين أصبحتا رمزين لفظائع الروس في أوكرانيا.
وقال الرئيس الأوكراني إنّ "روسيا تترك الموت وراءها في كلّ مكان، ويجب أن تحاسَب على ذلك. يتعيّن على العالم حقاً أن يحاسب روسيا على هذه الحرب. سنبذل قصارى جهدنا من أجل أن يحصل ذلك".
 
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