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عربي-دولي

هاري وميغان "غاضبان".. طفلاهما لن يحصلا على ألقاب ملكية

Lebanon 24
16-09-2022 | 01:30
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لن يُمنح ولدا الأمير هاري وميغان ماركل لقبي صاحب السمو الملكي وصاحبة السمو الملكي، تاركين الزوجين المنفيين مرة أخرى "غاضبين" من العائلة المالكة.

فقد وافق والد هاري، الملك الجديد تشارلز الثالث، على منح لقبي الأمير والأميرة قريباً لحفيديه المقيمين في كاليفورنيا، وهما أرشي البالغ من العمر 3 أعوام، وليليبت وتبلغ من العمر عاما واحدا، وفقاً لصحيفة "صن" البريطانية.
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ولكن بعد أسبوع من المفاوضات المتوترة، رفض السماح لهما بأن يُعرفا باسم صاحب السمو الملكي، وهي ألقاب جُردت من والديهما عند تخليهما عن الأسرة المالكة والمملكة المتحدة في عام 2020.
من جهته، قال أحد المطلعين للصحيفة، إن "هذا هو الاتفاق.. يمكن أن يكونوا أمراء ولكن ليس صاحب السمو الملكي، لأنهم لا يعملون ضمن أفراد العائلة المالكة".

وأضاف متحدثاً عن دوق ودوقة ساسكس "لقد كانا متصلبين منذ وفاة الملكة"، قائلاً إنهما "كانا مصرين على أن أرشي وليليبت هما أمير وأميرة".
 
كما أشار إلى أنهما "شعرا بالغضب، لأن أرشي وليليبت لا يستطيعان أخذ لقب صاحب السمو الملكي".

يأتي القرار بعد محادثات مكثفة خلال الأسبوع الماضي منذ أن أصبح والد هاري ملكاً لحظة وفاة والدته الملكة إليزابيث البالغة من العمر 96 عاماً يوم الخميس الماضي.
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