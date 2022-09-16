موسكو: عدم دعوتنا لحضور جنازة الملكة سلوك "غير أخلاقي"

ندّدت موسكو، بما اعتبرته سلوك "غير أخلاقي" و"تجديفي" للمملكة المتحدة تجاهها، وذلك بعدما قرّرت لندن، الاثنين، عدم توجيه دعوة لروسيا لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية، على خلفية التوترات الدبلوماسية القائمة بين البلدين.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "نعتبر هذه المحاولة البريطانية لاستغلال المأساة الوطنية التي أصابت في الصميم ملايين الأشخاص في العالم لغايات جيوسياسية لتسوية حسابات" مع بلدنا سلوكا "غير أخلاقي".



وأضافت أنه سلوك "تجديفي حيال ذكرى إليزابيث الثانية".

كما ندّدت بما اعتبرته استخدام المملكة المتحدة الهجوم الروسي على أوكرانيا "ذريعة" لعدم توجيه الدعوة إلى مسؤولين روس لحضور جنازة الملكة الراحلة التي ستقام في لندن في 19 أيلول.