رئيس المخابرات التركية التقى علي مملوك في دمشق

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قالت 4 مصادر لوكالة "رويترز"، إن رئيس المخابرات التركية عقد عدة اجتماعات مع رئيس مكتب الأمن الوطني السوري، في دمشق خلال الأسابيع القليلة الماضية، في مؤشر على تقدم جهود روسية لإذابة الجليد بين الدولتين اللتين تقفان على طرفي النقيض، وسط سحب روسيا لبعض مواردها من البلاد.وقال مصدر إقليمي مؤيد لدمشق لـ"رويترز" إن رئيس جهاز المخابرات الوطنية التركي هاكان فيدان ورئيس مكتب الأمن الوطني علي مملوك التقيا هذا الأسبوع في العاصمة السورية.وقال مسؤولون أتراك والمصدر الإقليمي، إن هذه الاتصالات تعكس "تحولاً في السياسة الروسية"، في وقت تعد فيه موسكو نفسها لصراع طويل الأمد في أوكرانيا، بينما تسعى لتأمين موقعها في سوريا، حيث تدعم قواتها الرئيس بشار الأسد منذ عام 2015.