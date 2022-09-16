"أهم سلاح" لأوكرانيا.. مطلوب من إسرائيل هذا ما كشفه زيلينسكي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الخميس، ان أنظمة الدفاع الجوي أولوية لبلاده في محاولتها لحماية مدنها وبلداتها من الضربات الروسية.

وتابع في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في كييف، أن أوكرانيا لم تتلق ردا إيجابيا بعد من إسرائيل على إمكانية تزويدها بأنظمة دفاع جوي.

وأضاف زيلينسكي أن ألمانيا والولايات المتحدة وعدتا من قبل بتزويد بلاده بهذه الأنظمة، لكنها لم تصل إلى أوكرانيا بعد.

أسلحة ألمانية

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أن بلادها ستمدّ أوكرانيا "قريبا جدا" بآليات مدرّعة لكنّها لن تزوّدها في المرحلة الراهنة دبابات قتالية تطالب بها كييف.

وقالت الوزيرة كريستين لامبريخت إن "النجاحات التي تمكّنت أوكرانيا من تحقيقها في الأيام الأخيرة، وخصوصا بفضل الأسلحة الألمانية، مشجّعة".

وتابعت الوزيرة إن الهجوم المضاد الذي تشنّه كييف "يظهر مدى أهمية أن نضع سريعا في متناول أوكرانيا تجهيزات عسكرية أخرى".

وأعلنت الوزيرة إرسال منظومتين جديدتين من راجمات إطلاق الصواريخ "مارس 2" و200 صاروخ. كما ستتلقى أوكرانيا 50 آلية نقل لمختلف المسارات من نوع دينغو.

ولا تعتزم ألمانيا في هذه المرحلة تزويد أوكرانيا دبابات قتالية من نوع ليوبارد 2، على الرغم من أن كييف تطالب بإلحاح بتسلّم آليات من هذا النوع.

(سكاي نيوز)