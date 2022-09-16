Advertisement

عربي-دولي

"أهم سلاح" لأوكرانيا.. مطلوب من إسرائيل هذا ما كشفه زيلينسكي

Lebanon 24
16-09-2022 | 01:05
A-
A+
Doc-P-991078-637989127774194522.png
Doc-P-991078-637989127774194522.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الخميس، ان أنظمة الدفاع الجوي أولوية لبلاده في محاولتها لحماية مدنها وبلداتها من الضربات الروسية.

 

وتابع في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في كييف، أن أوكرانيا لم تتلق ردا إيجابيا بعد من إسرائيل على إمكانية تزويدها بأنظمة دفاع جوي.

 

وأضاف زيلينسكي أن ألمانيا والولايات المتحدة وعدتا من قبل بتزويد بلاده بهذه الأنظمة، لكنها لم تصل إلى أوكرانيا بعد.

 

أسلحة ألمانية

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أن بلادها ستمدّ أوكرانيا "قريبا جدا" بآليات مدرّعة لكنّها لن تزوّدها في المرحلة الراهنة دبابات قتالية تطالب بها كييف.

 

وقالت الوزيرة كريستين لامبريخت إن "النجاحات التي تمكّنت أوكرانيا من تحقيقها في الأيام الأخيرة، وخصوصا بفضل الأسلحة الألمانية، مشجّعة".

 

وتابعت الوزيرة إن الهجوم المضاد الذي تشنّه كييف "يظهر مدى أهمية أن نضع سريعا في متناول أوكرانيا تجهيزات عسكرية أخرى".

 

وأعلنت الوزيرة إرسال منظومتين جديدتين من راجمات إطلاق الصواريخ "مارس 2" و200 صاروخ. كما ستتلقى أوكرانيا 50 آلية نقل لمختلف المسارات من نوع دينغو.

 

ولا تعتزم ألمانيا في هذه المرحلة تزويد أوكرانيا دبابات قتالية من نوع ليوبارد 2، على الرغم من أن كييف تطالب بإلحاح بتسلّم آليات من هذا النوع.

(سكاي نيوز)

 

 

 

 

Advertisement
المصدر: سكاي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:34 | 2022-09-16
02:30 | 2022-09-16
02:00 | 2022-09-16
01:47 | 2022-09-16
01:30 | 2022-09-16
01:17 | 2022-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website