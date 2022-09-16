الجيش الطاجيكستاني يقصف مواقع حرس الحدود القرغيزستاني

قال المكتب الصحفي للجنة الدولة للأمن القومي القيرغيزية لوكالة "سبوتنيك، اليوم الجمعة، إن الجيش الطاجيكي بدأ إطلاق النار على مواقع حرس الحدود القرغيزي في عدة أماكن في وقت واحد.

وقال بيان: " بدأ الجانب الطاجيكي في إطلاق الأسلحة الصغيرة والأسلحة المتنوعة على نقاط التفتيش الحدودية في قرغيزستان ومواقع الجانب القرغيزي بالقرب من مناطق إيك."

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