بين بوتين وشي.. تصريحات وتلميحات وشت بالاختلافات

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فخلال هذا اللقاء الذي عقد أمس الخميس على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند بأوزبكستان، قال بوتين لضيفه الصيني: "نثمن كثيرا موقف أصدقائنا الصينيين المتوازن بشأن الأزمة الأوكرانية". وأضاف "نتفهم قلقكم" من دون تحديد المسائل "المقلقة" التي قد تكون الصين أثارتها بشأن أوكرانيا. عبارة وحيدة تفوه بها أمس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه نظيره الصيني شي جينبينغ، كانت كفيلة بتأكيد المؤكد، ألا وهو وجود اختلافات بين موسكو وبكين على الرغم من التقارب بينهما ووقوفهما في الوقت الحاضر صفاً واحداً في أوج التوتر مع الغرب.فخلال هذا اللقاء الذي عقد أمس الخميس على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند بأوزبكستان، قال بوتين لضيفه الصيني: "نثمن كثيرا موقف أصدقائنا الصينيين المتوازن بشأن الأزمة الأوكرانية". وأضاف "نتفهم قلقكم" من دون تحديد المسائل "المقلقة" التي قد تكون الصين أثارتها بشأن أوكرانيا.





لعل في تلك العبارات ما يسلط الضوء على الخلاف بين البلدين في عدد من الملفات وليس فقط أوكرانيا.



فقد اعتبر بعض الباحثين أن هذا التصريح الصيني حمل رسائل بين السطور أشبه بتوبيخ ضمني.



وفي هذا السياق، قال سيرجي رادشينكو ، الأستاذ في كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة، إن البيان الصيني يبدو وكأنه "توبيخ للروس، بأنهم لا يتصرفون كقوة عظمى، ويتسببون في عدم الاستقرار". في المقابل أكدت الصين ببيان لاحق أنها "مستعدة للعمل مع روسيا لإظهار مسؤولية القوى العظمى، ولعب دور قيادي، وضخ الاستقرار في عالم مضطرب".لعل في تلك العبارات ما يسلط الضوء على الخلاف بين البلدين في عدد من الملفات وليس فقط أوكرانيا.فقد اعتبر بعض الباحثين أن هذا التصريح الصيني حمل رسائل بين السطور أشبه بتوبيخ ضمني.وفي هذا السياق، قال سيرجي رادشينكو ، الأستاذ في كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة، إن البيان الصيني يبدو وكأنه "توبيخ للروس، بأنهم لا يتصرفون كقوة عظمى، ويتسببون في عدم الاستقرار".

في حين اعتبر شي ينهونغ ، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة رينمين في بكين ، أن هذا "البيان كان الأكثر حصافة وصراحة من جانب شي بشأن العلاقة الإستراتيجية بين البلدين"، بحسب ما نقلت "نيويورك تايمز".