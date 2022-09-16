29
o
بيروت
34
o
طرابلس
16
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
33
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
16
o
بشري
29
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بين بوتين وشي.. تصريحات وتلميحات وشت بالاختلافات
Lebanon 24
16-09-2022
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
عبارة وحيدة تفوه بها أمس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه نظيره الصيني شي جينبينغ، كانت كفيلة بتأكيد المؤكد، ألا وهو وجود اختلافات بين موسكو وبكين على الرغم من التقارب بينهما ووقوفهما في الوقت الحاضر صفاً واحداً في أوج التوتر مع الغرب.
Advertisement
فخلال هذا اللقاء الذي عقد أمس الخميس على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند بأوزبكستان، قال بوتين لضيفه الصيني: "نثمن كثيرا موقف أصدقائنا الصينيين المتوازن بشأن الأزمة الأوكرانية". وأضاف "نتفهم قلقكم" من دون تحديد المسائل "المقلقة" التي قد تكون الصين أثارتها بشأن أوكرانيا.
في المقابل أكدت الصين ببيان لاحق أنها "مستعدة للعمل مع روسيا لإظهار مسؤولية القوى العظمى، ولعب دور قيادي، وضخ الاستقرار في عالم مضطرب".
لعل في تلك العبارات ما يسلط الضوء على الخلاف بين البلدين في عدد من الملفات وليس فقط أوكرانيا.
فقد اعتبر بعض الباحثين أن هذا التصريح الصيني حمل رسائل بين السطور أشبه بتوبيخ ضمني.
وفي هذا السياق، قال سيرجي رادشينكو ، الأستاذ في كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة، إن البيان الصيني يبدو وكأنه "توبيخ للروس، بأنهم لا يتصرفون كقوة عظمى، ويتسببون في عدم الاستقرار".
في حين اعتبر شي ينهونغ ، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة رينمين في بكين ، أن هذا "البيان كان الأكثر حصافة وصراحة من جانب شي بشأن العلاقة الإستراتيجية بين البلدين"، بحسب ما نقلت "نيويورك تايمز".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جريمة مروّعة تهزّ طريق الجديدة... ما القصة؟
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهزّ طريق الجديدة... ما القصة؟
07:04 | 2022-09-15
15/09/2022 07:04:17
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهمّ عن الكهرباء... وهذا ما سيحصل في أواخر أيلول
Lebanon 24
خبر مهمّ عن الكهرباء... وهذا ما سيحصل في أواخر أيلول
08:35 | 2022-09-15
15/09/2022 08:35:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هشام حداد يغادر الـ LBCI هذه هي وجهته الجديدة
Lebanon 24
هشام حداد يغادر الـ LBCI هذه هي وجهته الجديدة
02:15 | 2022-09-16
16/09/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تخطت الـ20 مليار... أكبر جائزة في "اللوتو" ربحت من هذه المنطقة! (صورة)
Lebanon 24
تخطت الـ20 مليار... أكبر جائزة في "اللوتو" ربحت من هذه المنطقة! (صورة)
12:52 | 2022-09-15
15/09/2022 12:52:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تخطيه أمس الـ 38 ألف ليرة.. كيف افتتح الدولار صباحاً في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد تخطيه أمس الـ 38 ألف ليرة.. كيف افتتح الدولار صباحاً في السوق الموازية؟
02:24 | 2022-09-16
16/09/2022 02:24:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:45 | 2022-09-16
اردوغان: لإنهاء الحرب في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن
06:15 | 2022-09-16
انفجار في مبنى في مدريد
05:30 | 2022-09-16
في حال رفع العقوبات.. هل ستتعزز العلاقات بين إيران وهذه الدولة؟
05:00 | 2022-09-16
أردوغان يريد لقاء الأسد.. هذا ما كشفته صحيفة تركية
04:00 | 2022-09-16
الجيش الطاجيكستاني يقصف مواقع حرس الحدود القرغيزستاني
03:38 | 2022-09-16
لمسات شخصية للملكة إليزابيث الثانية في ترتيبات يوم الجنازة
فيديو
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
Lebanon 24
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
07:04 | 2022-09-14
16/09/2022 13:58:05
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تختبر غواصاتها الصاروخية والنووية (فيديو)
Lebanon 24
روسيا تختبر غواصاتها الصاروخية والنووية (فيديو)
12:30 | 2022-09-13
16/09/2022 13:58:05
Lebanon 24
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
06:00 | 2022-09-09
16/09/2022 13:58:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact