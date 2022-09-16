إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا حلال أم حرام؟ هذا ما قاله البابا فرنسيس

قال البابا فرنسيس أمس الخميس انه "قد يكون من المقبول أخلاقيا بيع أسلحة لأوكرانيا، إذا تم استخدامها في الدفاع عن النفس".

ورأى البابا فرنسيس، خلال مؤتمر صحفي على متن الطائرة البابوية العائدة من كازاخستان أن "الدفاع عن النفس ليس شرعيا فحسب، بل هو أيضا تعبير عن الحب لبلدنا".

وقال البابا في معرض رده على سؤال من أحد الصحفيين عما إذا كان من الصواب بيع أسلحة لأوكرانيا: "إنه قرار سياسي، يمكن أن يكون مقبولا أخلاقيا إذا تم القيام به بشكل أخلاقي".

وتابع في هذا السياق قائلا: "أمر غير أخلاقي إذا تم ذلك بقصد إثارة المزيد من الحرب، أو بيع الأسلحة، أو التخلص من أسلحة لم تعد هناك حاجة إليها"، مشيرا إلى أن "الأخلاق تحددها الدوافع".

وفي إجابته على سؤال حول الحرب في أوكرانيا، قال إن "الحوار مهم"، معربا كذلك عن عدم استبعاده " الحوار مع أي قوة في حالة حرب، حتى لو كانت هي المعتدية".

وبشأن أمر متعلق بالصين، صرّح مسؤول في الفاتيكان بأن البابا فرنسيس كان مستعدا للقاء الرئيس الصيني الذي كان حاضرا هناك، لكن الصين رفضت متعللة بعدم وجود وقت كاف.

(روسيا اليوم)