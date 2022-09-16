هل سينقلب مؤيّدو الحرب الأوكرانية على بوتين؟

إن الفكرة التي بنى على أساسها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حربه على أوكرانيا، والمتمثلة بأن "عمليته العسكرية الخاصة" لغزو البلاد من شأنها أن تعزز نظامه من خلال إثارة الحماسة القومية بين الشعب الروسي، قد هُدمت بسبب حجم الهزيمة المهينة التي عانت منها قواته، بحسب ما كتبت صحيفة "ذا تيلغراف" البريطانية.

Advertisement

وفي تقرير لها، أضافت الصحيفة: "كان الدافع النهائي لبوتين عندما غزا أوكرانيا في شباط تحقيق رغبته في إعادة روسيا الأم إلى مجدها الإمبراطوري السابق. من خلال الادعاء بأن الغزو سوف يخلص البلاد من "النازيين" الذين هددوا رفاهية الأقلية المؤيدة لروسيا في أوكرانيا، سعى عمداً إلى إجراء مقارنة مباشرة مع الحرب الوطنية العظمى التي شنتها روسيا ضد ألمانيا. قال في أيار في العرض العسكري السنوي في الميدان الأحمر في موسكو: "إنك تقاتل من أجل الوطن الأم، ومن أجل مستقبله، وحتى لا ينسى أحد دروس الحرب العالمية الثانية". وتابع قائلاً: "لا مكان في العالم للجلادين وفرق القتل والنازيين". مما لا يثير الدهشة، أن نهج بوتين القومي الصارخ تماشى بشكل جيد في البداية مع جحافل الصقور الذين يشاركونه غضبه من تدهور مكانة روسيا في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي، ويتوقون إلى الأيام التي يمكن أن يبث فيها الكرملين الخوف في قلوب أعدائه".

وتابعت الصحيفة: "كانت هذه الجماعات القومية المتطرفة في طليعة الحملة التي قادها بوتين لإعادة تأكيد الهيمنة الروسية على أوكرانيا، فضلاً عن العديد من البلدان الأخرى التي كان يسيطر عليها الاتحاد السوفيتي سابقًا، من دول البلطيق إلى آسيا الوسطى. بل إن نزعتهم الشوفينية دفعتهم إلى تقديم بعض الادعاءات المذهلة، مثل التأكيد الذي أدلى به مجلس ضباط عموم روسيا في وقت مبكر من الحرب بأن موسكو كانت تقاتل من أجل "الحفاظ على أوروبا البيضاء والمسيحية". لكن إذا قدم المتطرفون الروس لبوتين الدعم الذي تمس الحاجة إليه في المراحل الأولى من الصراع، فإن التزامهم المطلق بغزو أوكرانيا يعني أن ولاءهم للزعيم الروسي قد تضاءل كلما استمرت الحرب. ظهرت أولى صيحات الاستياء بعد أن أجبر الجيش الروسي على الانسحاب المهين من كييف في آذار، والذي أدين بشدة باعتباره فشلًا. منذ ذلك الحين، أعربت المجموعة المتنوعة من المدونين العسكريين وجماعات المحاربين القدامى التي تشكل جوهر قاعدة المعجبين ببوتين عن إحباطهم بشأن مجموعة من القضايا، من التقدم البطيء الذي حققته القوات الروسية، إلى شكاوى أكثر تحديدًا بشأن النقص في المسيرات والذخيرة والتصوير الحراري".

وتابعت الصحيفة: "كما ولا يمكن للكرملين رفض شكاواهم بسهولة. كجزء من محاولات بوتين إسكات الانتقادات الموجهة إلى حملة أوكرانيا من قبل نشطاء مؤيدين للديمقراطية، مثل المنشق البارز أليكسي نافالني، تم منح الصقور حرية التعبير عن دعمهم على تطبيق التواصل الاجتماعي "تيلغرام". الآن، وبفضل الهزيمة المدمرة التي عانى منها الروس من هجوم أوكرانيا المضاد الذي تم تنفيذه ببراعة حول خاركيف، فإن الصقور الذين كانوا يمثلون ذات مرة حجر الأساس لدعم بوتين يثبتون أنهم أكثر منتقديه صخباً. وعوضاً عن التعبير عن رفضهم لتقدم الحرب إلى الجنرالات الروس المسؤولين عن متابعة الحملة، فإن غضبهم موجه مباشرة إلى بوتين، الذي يُنظر إليه على أنه المهندس الرئيسي للأداء غير الكفؤ للجيش الروسي. تم التعبير عن مدى الغضب القومي المتطرف على زعيمهم في نهاية الأسبوع عندما في نفس اللحظة التي فيها أُجبرت القوات الروسية على الهروب للنجاة بحياتها في ظل التقدم الأوكراني السريع، اختار بوتين زيارة حديقة في موسكو للمشاركة في افتتاح عجلة الملاهي".

وبحسب الصحيفة، فقد "أدى تجاهله القاسي لمصير الجنود الروس إلى حدوث سيل من الانتهاكات. كما علق أحد المدونين المؤيدين لروسيا: "إنك تقيم حفلة بمليار روبل. ما بالك؟ ليس في الوقت الذي نشهد فيه هذا الفشل الرهيب". إن جوقة الانتقادات المتزايدة الموجهة للزعيم الروسي من قبل أكثر المشجعين صخبًا للهجوم على أوكرانيا تثير قلق بوتين بشكل خاص، لأنها تأتي في وقت يتصاعد فيه صوت المتظاهرين المناهضين للحرب في انتقاداتهم لتعامله مع الصراع. إلى حد بعيد، كان التحدي الأكثر وضوحًا لسلطة بوتين حتى الآن هو الالتماس الذي تبنته مجموعة من أعضاء المجلس في مدينته سانت بطرسبرغ والتي تطالبه بالتنحي عن منصبه بتهمة الخيانة. في السابق، تم قمع مثل هذه الإدانات العلنية لكفاءة الزعيم الروسي بلا رحمة، كما يتضح من اضطهاد الكرملين القاسي لنافالني، الذي يقال حاليًا أنه يقبع في الحبس الانفرادي في زنزانة سجن شديد البرودة. لكن الأمر مختلف تمامًا عندما يأتي النقد من مؤيدي بوتين. إنها واحدة من الحقائق الأكثر واقعية عن السياسة الروسية الحديثة أنه إذا تمت إزالة بوتين من السلطة، فمن المحتمل أن يأتي بديله من أتباع القوميين الروس، وليس الديمقراطيين المحبين للحرية مثل نافالني".

وختمت الصحيفة بالقول: "وبالتالي، فإن هذه اللحظة تمثل خطراً حقيقياً بالنسبة للزعيم الروسي - وهي لحظة ستزداد سوءًا ما لم تتحسن حظوظ روسيا العسكرية في أوكرانيا بشكل كبير في الأسابيع المقبلة".