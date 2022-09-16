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عربي-دولي

أردوغان يريد لقاء الأسد.. هذا ما كشفته صحيفة تركية

Lebanon 24
16-09-2022 | 05:00
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كشفت صحيفة "حريت" التركية، اليوم الجمعة، أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبدى رغبة في لقاء نظيره السوري بشار الأسد لو أنه حضر قمة في أوزبكستان، لكنه أشار إلى أن الأسد ليس مشاركا في القمة.

 

جاء التقرير بعد أن ذكرت 4 مصادر أن رئيس المخابرات التركية عقد اجتماعات عدة مع نظيره السوري في دمشق في الأسابيع القليلة الماضية، في مؤشر على جهود روسية لإذابة الجليد بين الدولتين اللتين تقفان على طرفي نقيض بخصوص الحرب السورية.

 

وذكر عبد القادر سلفي، وهو كاتب عمود في صحيفة "حريت"، أن أردوغان أدلى بهذه التصريحات بشأن الأسد في اجتماع لحزبه الحاكم (العدالة والتنمية) عقد خلف الأبواب المغلقة، يوم الاثنين الماضي.

 

ونقل سلفي عن أردوغان قوله في اجتماع الحزب: "أتمنى لو كان الأسد قد جاء إلى أوزبكستان، لكنت تحدثت معه. لكنه لا يستطيع الحضور إلى هناك".

 

كما نقل عن أردوغان قوله: "لقد خاض الحرب مع المتمردين للحفاظ على سلطته. اختار حماية سلطته. كان يرى أن (بوسعه) حماية المناطق التي يسيطر عليها. لكنه لم يستطع حماية مناطق واسعة".

 

ومن شأن أي تطبيع للعلاقات بين أنقرة ودمشق أن يغير معالم الحرب السورية المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات.

(سكاي نيوز)

 

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المصدر: سكاي نيوز
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