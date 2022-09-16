في حال رفع العقوبات.. هل ستتعزز العلاقات بين إيران وهذه الدولة؟

ستحتاج إيران إلى رفع العقوبات إذا كانت تأمل في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا باتفاق نووي ناجح، حسبما قال أحد المحللين لشبكة "سي أن بي سي" الأميركية.

وبحسب الشبكة، "تواجه إيران، التي تملك تعاملات تجارية مع الصين، حاليًا عددًا كبيرًا من العقوبات الأميركية والتي دمرت اقتصادها. ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بالرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوزبكستان. يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الجمهورية الإسلامية للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون، وهي مجموعة أمنية تتكون من روسيا والصين والهند وباكستان وأربع دول في آسيا الوسطى. تتمتع إيران حاليًا بصفة مراقب في منظمة شنغهاي للتعاون، لكنها من المقرر أن تصبح عضوًا دائماً في القمة المقبلة في مدينة سمرقند في أوزبكستان".

وتابعت الشبكة، "قال علي أحمدي، الزميل التنفيذي في مركز جنيف للسياسة الأمنية، لشبكة "سي أن بي سي" يوم الثلاثاء إن محاولة إيران للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون لا تشير بالضرورة إلى أن طهران ستتمتع بعلاقة اقتصادية سلسة مع الصين. وقال أحمدي "هذا لا يعني أن إيران ليست بحاجة لتخفيف العقوبات." وتابع قائلاً: "إيران تبيع بعض النفط للصين ... لكن العلاقة بينهما أحادية البعد إلى حد كبير". في منتصف عام 2018، انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي، والذي يعرف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. ومنذ ذلك الحين، فرضت واشنطن عقوبات على إيران أدت إلى سحق اقتصادها. تمتد العقوبات الأميركية لتشمل الشركات التي تتعامل مع إيران وفرض حظر على كل الواردات القادمة من إيران، من بين أنواع الحظر الأخرى. قال أحمدي: "لكي تنمو هذه العلاقة، تحتاج إلى تخفيف العقوبات، لأن الكثير من الشركات، حتى الشركات المملوكة للدولة في الصين ... ليس لديها الشهية لمخاطر العقوبات". في وقت سابق من هذا الشهر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركات الصينية التي ساعدت في بيع النفط الإيراني".

وأضافت الشبكة، "قال جواد صالحي أصفهاني، أستاذ الاقتصاد في جامعة فيرجينيا تك، للشبكة، إن العقوبات الأميركية ستجعل الشركات الصينية تفكر مليًا في التعامل مع إيران، خاصة إذا كانت الشركات شديدة الاعتماد على الغرب. وأضاف: "المنتجون الصينيون يعتمدون بشكل كبير على الصادرات إلى الغرب، وعليهم أن يلتزموا بالعقوبات الأميركية الاحادية الجانب". مع ذلك، قال بهنام طالبلو، الزميل الأول في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن العقوبات قد تفيد المستهلكين الأكثر تحملاً للمخاطر. قد تكون عقوبات النفط التي لا يتم تطبيقها - أو المتفرقة - فرصًا للتجار الذين يتحملون المخاطر، في حين أن المهربين قد يجدون طرقًا مبتكرة لتوليد الإيرادات، وفقًا لما ذكره طالبلو".

وبحسب الشبكة، "بدأت إيران مؤخرًا في التحول بنشاط نحو الشرق. قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018، أعلن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن إحدى الأولويات القصوى لسياستها الخارجية كانت "تفضيل الشرق على الغرب". في الشهر الماضي، قال مستشار الأمن القومي السابق لإدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، جون بولتون، للشبكة إن رفع العقوبات عن إيران قد يدفع الدولة الإسلامية إلى إقامة علاقات أوثق مع كل من الصين وروسيا. قال بولتون إن رفع العقوبات الدولية عن إيران سيجعلها تصبح أكثر ثراءً وأقوى، مما يجعلها "شريكًا أفضل لروسيا". وتابع بولتون: "في الشرق الأوسط، حيث لروسيا والصين مصالح متداخلة، فإن الشريك المفضل لديهم هو إيران. لذلك فهو نوع من الترتيب الثلاثي الذي أعتقد أن له تداعيات عالمية"."