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عربي-دولي

انفجار في مبنى في مدريد

Lebanon 24
16-09-2022 | 06:15
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نقلت وكالة "رويترز" عن خدمة الطوارئ  في مدريد قولها: " إن انفجارا ألحق أضرارا بمبنى في حي مالاسانيا في وسط مدريد اليوم ، ما أسفر عن إصابة امرأة واحدة على الأقل وتسبب في اندلاع حريق وأن الانفجار نجم على ما يبدو عن تسرب غاز".
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المصدر: سكاي نيوز عربية
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