انفجار في مبنى في مدريد

نقلت وكالة "رويترز" عن خدمة الطوارئ في مدريد قولها: " إن انفجارا ألحق أضرارا بمبنى في حي مالاسانيا في وسط مدريد اليوم ، ما أسفر عن إصابة امرأة واحدة على الأقل وتسبب في اندلاع حريق وأن الانفجار نجم على ما يبدو عن تسرب غاز".

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