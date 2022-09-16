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عربي-دولي

دولة خليجية تعلن عن أول إصابة بجدري القرود

Lebanon 24
16-09-2022 | 12:30
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الجمعة، عن تسجيل أول إصابة بمرض جدري القردة، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "بنا". 

وأضافت الوكالة أن المريض كان عائدا من الخارج عند الاشتباه في إصابته وظهور الأعراض عليه.
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وأكدت وزارة الصحة أنها وضعت خطة استباقية طارئة للتعامل مع جدري القردة منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة في عدد من الدول وذلك للحفاظ على الصحة العامة.

وبحسب الوزراة فقد تضمنت الخطة توعية العاملين الصحيين بجدري القردة وطرق انتقاله، ووضع آلية للإبلاغ عن الحالات المشتبه بها لإدارة الصحة العامة، وتوفير الاحتياجات المختبرية للتشخيص، إلى جانب تحديد آليات متابعة الحالات وتتبع أثر المخالطين، وتوفير التطعيمات المضادة.
المصدر: الحرة
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