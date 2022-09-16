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عربي-دولي

رئيسي: إبطال العقوبات الأميركية يحتاج إلى حلول جديدة

Lebanon 24
16-09-2022 | 07:30
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نقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قوله اليوم:  "إن إبطال العقوبات الأميركية يتطلب حلولا جديدة وإن منظمة شنغهاي للتعاون يمكن أن تتحدى النزعة الأحادية لواشنطن".

كما دعا إلى "التوسع في التجارة الحرة بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، إلى جانب التعاون المالي والمصرفي".
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المصدر: روسيا اليوم
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