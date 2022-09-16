الرئيس الصيني رفض لقاء البابا فرنسيس.. ما السبب؟

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ذكرت تقارير إعلامية أن الصين رفضت لقاء بين الرئيس شي جين بينغ والبابا فرنسيس في كازاخستان، بحجة "عدم كفاية الوقت".ونقل موقع "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصيني عن مصدر في الفاتيكان قوله: "جرى إبلاغ بكين بأن البابا فرانسيس مستعد للقاء الرئيس الصيني، أثناء وجودهما معا في العاصمة نور سلطان".وأضاف: "الصين رفضت وقالت إنها تقدر مبادرة اللقاء، لكن جدول أعمال شي لا يسمح بذلك".وفي وقت سابق، قال بابا الفاتيكان إنه "دائما مستعد لزيارة الصين".