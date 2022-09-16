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عربي-دولي

قرغيزستان وطاجيكستان اتفقتا على وقف إطلاق النار لإنهاء صراع حدودي

Lebanon 24
16-09-2022 | 09:30
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 أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن حرس الحدود في قرغيزستان أن قرغيزستان وطاجيكستان اتفقتا يوم الجمعة على وقف إطلاق النار لإنهاء المناوشات الحدودية بينهما هذا الأسبوع.

ولقي ثلاثة على الأقل حتفهم وأصيب 27 منذ اندلاع القتال على منطقة حدودية جبلية متنازع عليها قبل يومين.
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المصدر: سكاي نيوز عربية
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