اردوغان: لإنهاء الحرب في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن

دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم من سمرقند إلى "إنهاء الحرب في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن"، قبيل لقاء ثنائي يجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



ونقلت عنه وكالة "فرانس برس" قوله خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان بحضور بوتين : "نعمل من أجل إنهاء النزاع في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن بالسبل الدبلوماسية".

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