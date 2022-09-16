Advertisement

عربي-دولي

اردوغان: لإنهاء الحرب في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن

Lebanon 24
16-09-2022 | 06:45
A-
A+
Doc-P-991192-637989324317439525.jpg
Doc-P-991192-637989324317439525.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم من سمرقند إلى "إنهاء الحرب في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن"، قبيل لقاء ثنائي يجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت عنه وكالة "فرانس برس" قوله خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان بحضور بوتين : "نعمل من أجل إنهاء النزاع في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن بالسبل الدبلوماسية".
Advertisement
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2022-09-16
10:00 | 2022-09-16
09:30 | 2022-09-16
09:00 | 2022-09-16
08:30 | 2022-09-16
08:00 | 2022-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website