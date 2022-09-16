مقتل المدعي العام في لوغانسك بانفجار قنبلة في مكتبه

أفادت وكالة "تاس" الروسية، عن مقتل المدعي العام في لوغانسك متأثرا بجروحه نتيجة تفجير في مكتبه.



يُذكر أن خلال الأسبوعين الماضيين قامت القوات الأوكرانية بشن هجوم مضاد، استرجعت من خلاله العديد من المناطق في شرق أوكرانيا من السيطرة الروسية. من جانب آخر، أكّدت السلطات الروسية، أن جميع أهداف عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، المستمرة منذ 24 شباط، سوف يتم تحقيقها، والتي تتركز عملياتها في إقليم دونباس، الذي يضم منطقتي دونيتسك ولوغانسك، ويقابل ذلك دعم عسكري ومادي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الاميركية لأوكرانيا.

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