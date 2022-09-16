Advertisement

عربي-دولي

مقتل المدعي العام في لوغانسك بانفجار قنبلة في مكتبه

Lebanon 24
16-09-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-991194-637989326270562815.jpg
Doc-P-991194-637989326270562815.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وكالة "تاس" الروسية، عن مقتل المدعي العام في لوغانسك متأثرا بجروحه نتيجة تفجير في مكتبه.

يُذكر أن خلال الأسبوعين الماضيين قامت القوات الأوكرانية بشن هجوم مضاد، استرجعت من خلاله العديد من المناطق في شرق أوكرانيا من السيطرة الروسية. من جانب آخر، أكّدت السلطات الروسية، أن جميع أهداف عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، المستمرة منذ 24 شباط، سوف يتم تحقيقها، والتي تتركز عملياتها في إقليم دونباس، الذي يضم منطقتي دونيتسك ولوغانسك، ويقابل ذلك دعم عسكري ومادي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الاميركية لأوكرانيا.
Advertisement
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2022-09-16
10:00 | 2022-09-16
09:30 | 2022-09-16
09:00 | 2022-09-16
08:30 | 2022-09-16
07:30 | 2022-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website