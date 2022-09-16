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إقتصاد

حالة طوارئ عالمية.. 345 مليون شخص يسيرون نحو المجاعة

Lebanon 24
16-09-2022 | 08:30
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حذر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من أن العالم يواجه «حالة طوارئ عالمية بحجم غير مسبوق»، حيث يسير ما يصل إلى 345 مليون شخص نحو المجاعة، ودفعت الحرب في أوكرانيا 70 مليوناً إلى نقطة أقرب للمجاعة.
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قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية، ديفيد بيزلي، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، "إن 345 مليون شخص يواجهون انعداماً حاداً للأمن الغذائي في 82 دولة حيث يعمل البرنامج، وهو ما يعادل مرتين ونصف عدد الأشخاص الذين كانوا يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد قبل جائحة كوفيد-19 التي اندلعت في عام 2020".
المصدر: روسيا اليوم

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