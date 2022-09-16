الفاتيكان يعلن أن البابا لن يحضر جنازة الملكة اليزابيث

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أعلن الفاتيكان، أن البابا فرنسيس لن يحضر جنازة الملكة البريطانية اليزابيث الثانية، التي من المقرر أن تقام يوم الاثنين المقبل 19 ايلول.وأوضح الفاتيكان في بيان أن الكنيسة الكاثوليكية ستمثل بمسؤول كبير. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسل البابا فرنسيس برقية تعزية للملك تشارلز الثالث.