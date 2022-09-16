Advertisement

عربي-دولي

الأردن.. ارتفاع حصيلة وفيات انهيار عمارة اللويبدة إلى 13

Lebanon 24
16-09-2022 | 11:30
A-
A+
Doc-P-991245-637989401315336341.jpg
Doc-P-991245-637989401315336341.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار المبنى السكني في عمارة اللويبدة في العاصمة عمان إلى 13 قتيلا.

وقالت المديرية في بيان إنه "وبعد ساعات عمل صعبة ودقيقة تمكنت فرق الإنقاذ ظهر اليوم من الوصول إلى 3 جثث لأشخاص تحت الأنقاض في عمارة اللويبدة، وتم إخلاؤها، لتكون حصيلة ما تم التعامل معه في الحادثة 13 وفاة و10 إصابات".
Advertisement

وأكدت المديرية أن فرق الإنقاذ ما زالت تواصل أعمالها بكامل قواها للوصول لكافة المحاصرين.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2022-09-16
13:00 | 2022-09-16
12:30 | 2022-09-16
12:00 | 2022-09-16
11:00 | 2022-09-16
10:30 | 2022-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website