"الطقوس الأخيرة"... ماذا يحدث قبل دفن الملكة إليزابيث؟

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وقفة الأبناء



وسيقف الملك تشارلز وأشقاؤه في صمت، ليل الجمعة، أمام نعش والدتهم الراحلة الملكة إليزابيث، بينما يصطف الآلاف في طوابير تمتد أميالا لتوديع الجثمان. ذكر موقع "سكاي نيوز" أنّ العالم أجمع يترقّب دفن جثمان الملكة إليزابيث الثانية، الاثنين، وذلك بعد 70 عاما تربعت خلالها على عرش المملكة المتحدة، إلا أن هناك طقوسا أخيرة سيشارك فيها أفراد العائلة المالكة، قبل "الوداع الأخير".وسيقف الملك تشارلز وأشقاؤه في صمت، ليل الجمعة، أمام نعش والدتهم الراحلة الملكة إليزابيث، بينما يصطف الآلاف في طوابير تمتد أميالا لتوديع الجثمان.

وسينضم تشارلز وشقيقته الأميرة آن وشقيقاه الأميران آندرو وإدوارد، إلى حرس الشرف في وقفة صامتة مدتها 15 دقيقة في قاعة وستمنستر في وسط لندن، حيث يرقد نعش والدتهم منذ الأربعاء.



وقفة الأحفاد.. ووداع العامة



بدورهم، سيقف أحفاد الملكة إليزابيث الثمانية، في وقفة صمت أمام نعشها، على أن يقف الأميران وليام وهاري، ابني الملك تشارلز، عند رأس الملكة وقدميها، مساء السبت. بدورهم، سيقف أحفاد الملكة إليزابيث الثمانية، في وقفة صمت أمام نعشها، على أن يقف الأميران وليام وهاري، ابني الملك تشارلز، عند رأس الملكة وقدميها، مساء السبت.

وسيظل النعش في قاعة وستمنستر في لندن حتى الجنازة الرسمية، الاثنين، لإتاحة الفرصة لعامة الشعب لتوديع الملكة الراحلة.





هاري وأندرو.. وتعديل البروتوكول



وفي تعديل للبروتوكول، سيسمح لكل من الأمير هاري وعمه الأمير آندرو، بارتداء الزي العسكري أثناء الوقفة الصامتة أمام نعش الملكة.

وعلى الرغم من كونهما من قدامى المحاربين، ظهر الاثنان في زي رسمي مدني خلال المراسم، إذ فقدا ألقابهما العسكرية الفخرية عند التخلي عن واجباتهما الملكية العامة.

يأتي هذا الإجراء بناء على طلب الملك تشارلز، الذي يبدو أنه محاولة لإصلاح العلاقة مع ابنه هاري، الذي تخلى عن واجباته الملكية بعد زواجه من الممثلة الأميركية السابقة ميغان ماركل.



الجنازة "الأكبر على الإطلاق"



ويستعد رؤساء دول ورؤساء وزراء وأفراد من العائلة المالكة من جميع أنحاء العالم للتوافد إلى لندن، لحضور الجنازة المرجح أن تكون واحدة من أكبر المراسم التي تشهدها العاصمة البريطانية على الإطلاق، والتي يشارك فيها آلاف العسكريين. ويستعد رؤساء دول ورؤساء وزراء وأفراد من العائلة المالكة من جميع أنحاء العالم للتوافد إلى لندن، لحضور الجنازة المرجح أن تكون واحدة من أكبر المراسم التي تشهدها العاصمة البريطانية على الإطلاق، والتي يشارك فيها آلاف العسكريين.

وأكّد مطار هيثرو في لندن أنه سيلغي 15 بالمئة من رحلاته المقررة، الاثنين، للحد من الضوضاء فوق العاصمة البريطانية، وضمان هدوء الأجواء خلال دقيقتي الصمت حدادا في نهاية الجنازة.

وأُعلن يوم الاثنين عطلة عامة، وستغلق العديد من المتاجر أبوابها كما ستتوقف مجموعة من الأنشطة الاقتصادية الأخرى.