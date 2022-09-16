ألمانيا: يجب أن نصبح الأكثر تسلحًا في أوروبا

شدد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، على ضرورة أن "تصبح بلاده القوة المسلحة الأكثر تجهيزاً في أوروبا، بعد سنوات من التحليلات الخاطئة بأن بلاده ستكون “محاطة بالأصدقاء".



كما أضاف خلال كلمة ألقاها أمام ضباط في الجيش الألماني في برلين: "علينا نحن الأوروبيين، تحمّل مسؤوليات أكبر بكثير في حلف شمال الأطلسي".

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