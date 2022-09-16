Advertisement

عربي-دولي

ما حقيقة صورة "طابور الحليب" في الجزائر؟

Lebanon 24
16-09-2022 | 14:30
A-
A+
Doc-P-991300-637989530024432346.jpeg
Doc-P-991300-637989530024432346.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حظيت صورة لطابور طويل من الأشخاص، ادعى ناشروها أنها من الجزائر بمشاركات قياسية على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتبين لاحقًا أنها مفبركة.

ناشرو الصورة زعموا أنها لصف طويل لجزائريين ينتظرون دورهم لشراء كيس من الحليب، وكتب عليها "باب الواد.. طوابير ليلية غفيرة من أجل اقتناء كيس حليب".
Advertisement

وباب الواد، حي شعبي معروف، في العاصمة الجزائر.
 
 
وعمد مروّجو الصورة في المنشورات المضلّلة إلى إضافة شعار قناة "النهار" الجزائريّة إليها.

ووفق ما أكدته وكالة الأنباء الفرنسية، فرانس برس، فإن الصورة تعود لسنوات، وهي توثق طابورا في الصين خلال أحد المعارض. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:59 | 2022-09-16
18:05 | 2022-09-16
17:58 | 2022-09-16
16:55 | 2022-09-16
16:30 | 2022-09-16
16:00 | 2022-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website