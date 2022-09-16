كونستانتينوف: مستقبل زيلينسكي السجن

قال رئيس برلمان جمهورية القرم، فلاديمير كونستانتينوف، إن تصرفات فلاديمير زيلينسكي في أوكرانيا جنائية، منوها بأن مستقبله سيكون في السجن.



وأضاف كونستانتينوف: "يواصل زيلينسكي سياسته الإجرامية في أوكرانيا. كل هذا يمكن وصفه بأنه جريمة جنائية خطيرة تهدف إلى تدمير الشعب الأوكراني. سيتعين عليه الرد عن كل الأقوال والأفعال. مستقبله هو فقط في زنزانة السجن".

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