مساعدات أميركية للأردن بنحو مليار دولار

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كشف وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن مذكرة التفاهم التي وقعها مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، تشمل اتفاقا لتوفير أكثر من مليار دولار لعمان، على امتداد 7 سنوات، لتسهيل تكفلها باللاجئين وتحديث جيشها.وخلال مؤتمر صحفي، في ختام محادثات الوزيرين في واشنطن، قال بلينكن إن "مذكرة التفاهم التي نوقعها اليوم تعكس عمق العلاقات الأميركية الأردنية".بلينكن أشاد بالمناسبة، بدور الأردن في تقديم الدعم الأساسي للاجئين، منوها بدور جيشها كذلك في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، ولفت إلى أن الأردن قدم ملجأ للهاربين من النزاعات ووفر لهم مقومات الحياة الكريمة.ولدى حديثه عن الجيش الأردني، قال الوزير الأميركي: "القوات العسركية الأردنية كانت حليفا أساسيا في الحرب ضد داعش والتمويلات الجديدة تهدف أيضا لتحديث الجيش الأردني".من جانبه قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن المساعدات الأميركية تمكن بلاده من الاستمرار في مساعدة اللاجئين، وأن مذكرة التفاهم التي وقعها مع بلينكن "تكرس الشراكة التاريخية بين واشنطن وعمان".