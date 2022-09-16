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عربي-دولي

الصين تسجل أول إصابة بجدري القرود

Lebanon 24
16-09-2022 | 16:55
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أعلنت السلطات الصينية تسجيل أول إصابة بمرض جدري القرود لدى شخص دخل البلاد مؤخرا.

وقالت السلطات الصحية في مدينة تشونغتشينغ جنوب غرب البلاد إن الشخص ظهرت عليه الأعراض أثناء خضوعه للحجر الصحي لفيروس كوفيد.
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وبموجب سياسة "صفر كوفيد" في الصين، فإن على الأشخاص الذين يدخلون البلاد التزام حجر صحي يمتد من أسبوع إلى أسبوعين عند الوصول.
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