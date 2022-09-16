بوتين: تركيا ستسدّد ثمن ربع إمدادات الغاز الروسي بالروبل

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، في سمرقند أنه سيتم «قريبا» بيع الغاز لتركيا التي وصفها بأنها «شريك موثوق به»، وأعلن أن ثمن «ربع» الإمدادات سيدفع بالروبل.ويؤكد هذا التصريح خلال لقائه الثنائي مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، الاتفاق المبرم بين الزعيمين خلال لقائهما السابق مطلع أغسطس في سوتشي جنوب روسيا.وأضاف بوتين خلال الاجتماع الثنائي الذي استمر لأكثر من ساعة على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، «يجب أن يدخل اتفاقنا حيز التنفيذ قريبا، ما يتيح إمداد الغاز الطبيعي لتركيا الذي ستسدد 25 في المئة من قيمته بالروبل».ولم يكشف خلال اللقاءات السابقة عن تسديد ثمن قسم من شحنات الغاز بالعملة الروسية. كما أعلن بوتين الذي تتعرض بلاده لعقوبات غربية منذ مهاجمتها أوكرانيا في 24 فبراير، أنه تلقى «إشارة» حول السماح بتصدير المنتجات الروسية من الموانئ التركية.وتابع «تلقت شركاتنا إشارة إلى أنها ستكون قادرة على تصدير منتجاتها من تركيا» التي وصفها بأنها «شريك موثوق به»، معربا عن رغبته في تحقيق «زيادة كبيرة» في التبادلات التجارية معها.