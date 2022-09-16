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عربي-دولي

وفاة إيرانية بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق تُشعل احتجاجات

Lebanon 24
16-09-2022 | 17:58
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توفيت شابة إيرانية بعد دخولها في غيبوبة إثر اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق التي تطبق القواعد الصارمة الخاصة بارتداء الحجاب، في حادثة أشعلت احتجاجات الإيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشوارع اليوم الجمعة.
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وفي الشهور الماضية حث نشطاء حقوقيون النساء على المجاهرة بخلع الحجاب، فيما يعرضهن لخطر القبض عليهن بتهمة تحدي قواعد الزي الإسلامي في وقت تشدد فيه السلطات الدينية حملة على ما تسميه "السلوك غير الأخلاقي".
وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أمثلة على ما يبدو أنها إجراءات شديدة الوطأة اتخذتها وحدات شرطة الأخلاق ضد النساء اللائي خلعن الحجاب.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الجمعة أن السلطات أجرت تحقيقات في وفاة مهسا أميني بطلب من الرئيس إبراهيم رئيسي وذلك في الوقت الذي ذكرت فيه الشرطة أن الشابة البالغة من العمر 22 عاماً أصابتها وعكة صحية وهي تنتظر مع أخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه.
وقالت الشرطة في بيان: "بناءً على تحقيقات مفصلة، ليس هناك أي أثر على جسمها منذ اقتيادها إلى السيارة (مقبوضاً عليها) وأيضاً في الموقع (مركز الشرطة)"، رافضة مزاعم على مواقع التواصل الاجتماعي ترجّح تعرّضها للضرب".
وأظهرت لقطات دائرة تلفزيونية مغلقة نشرها التلفزيون الرسمي امرأة تحمل نفس الاسم تسقط بعد وقوفها من على كرسي لتتحدث مع مسؤول في مركز الشرطة.
ونقل التلفزيون الرسمي عن الشرطة قولها في وقت سابق إن مهسا تعرّضت لأزمة قلبية بعد اقتيادها إلى المركز التابع لشرطة الأخلاق من أجل إقناعها وإرشادها، نافية مزاعم تعرضها للضرب. ونفى أقاربها أنها كانت مصابة بأي مرض في القلب.
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