جوازات سفر دبلوماسية مزيّفة تكشف عصابة لتهريب مهاجرين

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ضبطت السلطات الأوروبية شبكة إجرامية لتهريب المهاجرين إلى القارة عن طريق نقلهم على متن طائرة خاصة من تركيا بجوازات سفر دبلوماسية مزيفة.وذكرت وحدة التعاون القضائي الأوروبي "يوروغاست" أنه لم يصل أي من الركاب إلى وجهة الوصول الرسمية، التي غالباً ما كانت جزر الكاريبي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة.وكان المهاجرون يغادرون الطائرة، خلال التوقف في مطارات أوروبية مختلفة، ثم يتخلصون من جوازات سفرهم المزيفة ويقدمون طلبات اللجوء.وبحسب تقديرات "يوروغاست" اليوم، بلغ عدد عمليات التهريب التي تمت في الفترة بين تشرين الاول وكانون الاول 2020، خمس عمليات.وكان المهرّبون المشتبه بهم يحصلون على ما يصل إلى 20 ألف يورو من كل شخص يستقل الطائرة.وأشارت "يوروغاست" إلى أن الشرطة ألقت القبض على خمسة مشتبه بهم في بلجيكا وإيطاليا، وصادرت طائرتين يوم الثلاثاء الماضي، بالإضافة إلى 173 ألف يورو تم تجميدها في إيطاليا.وتشارك الولايات المتحدة أيضاً في التحقيق.