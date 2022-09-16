البيت الأبيض يُدين وفاة شابّة إيرانية بعد اعتقالها في طهران

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وصف البيت الأبيض وفاة شابة إيرانية بعد اعتقالها من جانب شرطة الأخلاق في طهران بأنه أمر لا يُغتفر.وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن على "تويتر":"«نشعر بقلق عميق حيال وفاة مهسا أميني البالغة 22 عاما والتي قيل إنها تعرضت للضرب خلال وجودها قيد الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق الإيرانية".وأضاف: "إنّ موتها أمر لا يُغتفر، سوف نستمر في العمل لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين عن مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان".