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عربي-دولي

البيت الأبيض يُدين وفاة شابّة إيرانية بعد اعتقالها في طهران

Lebanon 24
16-09-2022 | 18:59
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وصف البيت الأبيض وفاة شابة إيرانية بعد اعتقالها من جانب شرطة الأخلاق في طهران بأنه أمر لا يُغتفر.
وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن على "تويتر":"«نشعر بقلق عميق حيال وفاة مهسا أميني البالغة 22 عاما والتي قيل إنها تعرضت للضرب خلال وجودها قيد الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق الإيرانية".
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وأضاف: "إنّ موتها أمر لا يُغتفر، سوف نستمر في العمل لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين عن مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان".
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