مقتل 5 جنود سوريين في هجوم إسرائيلي على دمشق

قُتل خمسة جنود سوريين فجر اليوم السبت في هجوم جوي إسرائيلي قرب مطار دمشق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا".

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب مدينة دمشق".

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