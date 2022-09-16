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عربي-دولي
مقتل 5 جنود سوريين في هجوم إسرائيلي على دمشق
Lebanon 24
16-09-2022
|
20:30
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قُتل خمسة جنود سوريين فجر اليوم السبت في هجوم جوي إسرائيلي قرب مطار دمشق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا".
ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب مدينة دمشق".
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