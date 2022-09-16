ماكرون يندّد بالفظائع المرتكبة في ايزيوم بأوكرانيا

ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الجمعة بما وصفها بأنّها فظائع ارتُكبت في مدينة إيزيوم في شرق أوكرانيا التي استعادها الجيش الأوكراني من القوّات الروسيّة.

ويأتي موقف ماكرون في إطار موجة من ردود الفعل الغربيّة الغاضبة بعد تقارير لمسؤولين أوكرانيّين قالوا إنّهم عثروا على مقبرة جماعيّة خارج المدينة تحوي مئات الجثث.

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