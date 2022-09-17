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عربي-دولي

أوكرانيا تنتقد ألمانيا وتطالبها بأسلحة "تلبي حاجاتها في الحرب"

Lebanon 24
17-09-2022 | 00:00
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أعرب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، عن أسفه لأنّ "شحنة المركبات المدرعة الألمانية، التي تمّ الإعلان عنها مؤخراً لا تلبي حاجات بلاده الفورية".

 
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وكانت وزارة الدفاع الألمانية أعلنت، الخميس الماضي، أنها "ستوفر لأوكرانيا قريباً جداً 50 مركبة نقل من طراز دينغو". كما أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية عن "إرسال قاذفتين جديدتين من نوع "مارس 2"، إضافة إلى 200 صاروخ".

 

وقال كوليبا في مقابلة نشرتها صحيفة "فرانكفورتر ألغيمايني تسايتونغ" الألمانية، "إنه لغز بالنسبة الينا".

 

وأضاف: "نحن نطلب حالياً دبابات ليوبارد أو دبابات مارتين، وألمانيا تزودنا بمركبات مدرعة من نوع دينغو. إنها مفيدة أيضاً، ونحن ممتنون. لكنها ليست أكثر ما نحتاج إليه في المعارك".

 

ولفت كوليبا الى أنّه "لديه انطباعاً بوجود نوع من جدار للأسلحة في برلين"، مردفاً: "أعتقد بالنسبة للمستشار أنّ الوقت حان لهدم هذا الجدار".

 

واعتبر أنه "حتى لو استغرق تدريب الجنود على دبابات ليوبارد وقتاً أطول، فستكون هناك حاجة لهذه الدبابات في ساحة المعركة في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر"، مشدداً على أنه "يجب اتخاذ القرار في هذا الصدد الآن".

 

هذا وتعرضت الحكومة الألمانية لانتقادات في الأيام الأخيرة في كييف، بسبب إحجامها عن تسليم دبابات قتالية يُرجّح أن "تساعد في إحداث فرق في خضمّ الهجوم الأوكراني المضاد".

 

كذلك، يثير الإحجام عن تسليم الدبابات القتالية المطلوبة إلى كييف، ردود فعل داخل تحالف المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي قالت وزيرة خارجيته أنالينا بيربوك إنها تريد "قراراً سريعاً"، في هذا الصدد.

المصدر: العربية
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