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احتجاجات في طهران بعد وفاة فتاة اعتقلتها شرطة الأخلاق

Lebanon 24
17-09-2022 | 00:30
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اندلعت تظاهراتٍ وسط العاصمة طهران، احتجاجاً على مقتل الشابة مهسا أميني، التي توفيت أمس بعد دخولها في غيبوبة إثر اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، التي تطبق القواعد الصارمة الخاصة بارتداء الحجاب.

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وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اعتقال عدد من المحتجين بعد تعرضهم لمعاملات سيئة من قِبل عناصر الشرطة الإيرانية.

 
 

وكان أحد أقارب الشابة الإيرانية قد قال، إن قريبته توفيت بعد إصابتها بغيبوبة إثر اعتقالها على يد شرطة الأخلاق، التي تنفذ القواعد الصارمة الخاصة بارتداء الحجاب، في حادث أشعل موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: وكالات
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