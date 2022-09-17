احتجاجات في طهران بعد وفاة فتاة اعتقلتها شرطة الأخلاق

اندلعت تظاهراتٍ وسط العاصمة طهران، احتجاجاً على مقتل الشابة مهسا أميني، التي توفيت أمس بعد دخولها في غيبوبة إثر اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، التي تطبق القواعد الصارمة الخاصة بارتداء الحجاب.

يحدث في إيران: الأجواء في طهران متوترة بسبب مقتل الفتاة الإيرانية #مهسا_أميني على يد الشرطة الإيرانية #ايران_تنتفض pic.twitter.com/6HwY0JGdrb — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) September 16, 2022 Advertisement

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اعتقال عدد من المحتجين بعد تعرضهم لمعاملات سيئة من قِبل عناصر الشرطة الإيرانية.

تلقت قناة "إيران إنترناشيونال" مقطع فيديو يظهر هجوم مجموعة من رجال الأمن الإيرانيين، على المواطنين الذين تجمعوا بالقرب من مستشفى "كسرى" في طهران؛ احتجاجًا على مقتل الشابة #مهسا_أميني. pic.twitter.com/WfDWgDl3PJ — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) September 16, 2022

مقطع متداول من إيران لمتظاهرين خرجوا في العاصمة طهران وهم يهتفون: الموت للديكتاتور (يقصدون علي خامنئي)



وذلك بعد موت (مهسا أمینی) وهي فتاة اعتقلتها الشرطة لأنها لم ترتدي الحجاب بشكل مناسب فعذبوها حتى الموت مما أثار غضب الشارع الإيراني.pic.twitter.com/evwyPPY27D — إياد الحمود (@Eyaaaad) September 16, 2022

وكان أحد أقارب الشابة الإيرانية قد قال، إن قريبته توفيت بعد إصابتها بغيبوبة إثر اعتقالها على يد شرطة الأخلاق، التي تنفذ القواعد الصارمة الخاصة بارتداء الحجاب، في حادث أشعل موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.