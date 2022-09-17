تشكيل فريق عمل استثماري مشترك بين أميركا وجنوب أفريقيا

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، بعد اجتماعه مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، عن إنشاء فريق عمل استثماري مشترك بين بلديهما.

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وقال البيت الأبيض في بيان: "أعلن بايدن عن إنشاء فريق عمل استشاري للاستثمار في جنوب أفريقيا والولايات المتحدة، ووضع مخطط لاستثمار بقيمة 45 مليون دولار في مجال الطاقة".

وفي وقت سابق، قال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إن مشروع قانون جديد في الكونغرس الأميركي يفرض عقوبات جديدة ضد روسيا فيما يتعلق بنشاط موسكو في أفريقيا، يهدد بمعاقبة القارة السمراء بأكملها.

وأوضح رامافوزا أمس الجمعة أنه "إذا أصبح مشروع قانون مكافحة الأنشطة الروسية في أفريقيا قانونا أميركيا، فقد يكون للقانون عواقب غير مقصودة تتمثل في معاقبة القارة الأفريقية على الجهود المبذولة لدفع التنمية".

يشار إلى أن قانون مكافحة الأنشطة الروسية في أفريقيا، سيعاقب الحكومات الأفريقية التي تدعم ما يسمى "الأنشطة الخبيثة" لروسيا في القارة، وتمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب الأميركي في نيسان وهو الآن معروض على مجلس الشيوخ للنظر فيه.

وأضاف رئيس جنوب أفريقيا إنه من المخيب للآمال أن المشرعين الأميركيين صاغوا التشريع المناهض لروسيا، في وقت سعى فيه الرئيس جو بايدن إلى إشراك الدول الأفريقية على أساس احترام استقلالها وسيادتها.