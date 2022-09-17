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خاص

الصين "تنتفض": لا حرية لموسكو بالتصرف كما يحلو لها

ترجمة رنا قرعة Rana Karaa

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Lebanon 24
17-09-2022 | 03:30
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تحتل الصين "المركز المهيمن" في علاقتها مع روسيا، ولم يعد الرئيس شي جين بينغ مستعدًا للسماح لموسكو "بالتصرف كما يحلو لها"، وفقًا لأحد المحللين السياسيين.

وبحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، "قال ماثيو ساسكس، الأستاذ المساعد في جامعة غريفيث في أستراليا: "إنها شراكة غير متكافئة، والصين في المركز المهيمن في العلاقة". وعزا ذلك إلى حقيقة أن روسيا بحاجة إلى الصين أكثر من حاجة الصين لروسيا. وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من لقاء الزعيم الصيني مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوزبكستان، على هامش اجتماعات منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند. وكان هذا أول لقاء شخصي بين الزعيمين منذ أن شنت روسيا حربا غير مبررة على أوكرانيا المجاورة في شباط. خلال الاجتماع، أعرب شي عن أن بكين "مستعدة للعمل مع روسيا" حتى يتمكن كل منهما من دعم "المصالح الأساسية" لبعضهما البعض، وفقًا لوسائل الإعلام الصينية المدعومة من الدولة، شينخوا، والتي أدرجت مجالات التعاون على أنها التجارة والزراعة والاتصال. لكن ساسكس أشار إلى أن الشراكة بين الصين وروسيا قد لا تكون بالضرورة على قدم المساواة".

وتابعت الشبكة، "بينما تشتري الصين النفط الرخيص من روسيا، نفت بكين باستمرار تقديم أي أسلحة إلى موسكو. أوضح ساسكس أن هذا قد يكون مؤشرًا على أن بكين لديها "بعض المخاوف الحقيقية، والانزعاج الحقيقي" من روسيا بشأن إدارة الصراع. وأودى الصراع حتى الآن بحياة نحو 34 ألف شخص، وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز في آب، وجاء في التقرير أن أوكرانيا فقدت 9 آلاف جندي بينما فقدت روسيا ما يقدر بنحو 25 ألف شخص في ساحة المعركة. أشارت موسكو مرارًا وتكرارًا إلى الهجوم على أوكرانيا باعتباره "عملية خاصة". قال الأستاذ المساعد في جامعة نيفادا، شياويو بو، إن الشراكة الاستراتيجية بين الصين وروسيا ستستمر في الوجود. وقال إن التحالف يسمح لكلا القوتين بمواجهة "الهيمنة الغربية"، وهو مصطلح يستخدم لوصف هيمنة الغرب - سياسيًا أو اجتماعيًا أو اقتصاديًا - في المجتمع العالمي. وقال: "الصين بحاجة إلى نوع من الشراكة الاستراتيجية الروسية لموازنة ... الهيمنة الغربية، لذلك ستستمر الصين وروسيا في التجارة للحفاظ على نوع من العلاقات الاقتصادية الطبيعية"."

وأضافت الشبكة، "وأجرت كل من روسيا والصين تدريبات عسكرية مشتركة استمرت أسبوعا في بحر اليابان مع قوات أخرى مثل الهند ولاوس ومنغوليا الشهر الماضي. كما وأجرى كلا البلدين تدريبات مشتركة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك في الشرق الأقصى لروسيا. ومع ذلك ، أشار بو إلى أن "العلاقة لها حدود". وقال "الصين لن تقدم أي دعم عسكري ... لروسيا، لذلك أعتقد أن للصين تحفظاتها الخاصة بشأن الحرب الروسية". وأضاف: "هذه الشراكة الروسية الصينية ليست شكلاً من أشكال التحالف العسكري. لا بل هي.. دعم رمزي". في آخر اجتماع مباشر بينهما في شباط، أعلن شي وبوتين عن شراكة "بلا حدود" بين البلدين. وبالمثل، أشار ساسكس إلى الموانع التي قد تكون لدى بكين، كما يتضح من عدم استعداد الصين لتزويد روسيا بالأسلحة. قال رئيس أوكرانيا، منذ بداية أيلول، استعادت بلاده أكثر من 6000 كيلومترا مربعا من الأراضي والتي كانت تحت السيطرة الروسية، بما في ذلك ثاني أكبر مدينة خاركيف".

وتابعت الشبكة، "قال ساسكس "أعتقد أن شي سيبقى على الأرجح على الهامش في المستقبل المنظور". وأضاف: "ومع ذلك، فإن هذا يلحق ضررًا كبيرًا بالروس في مواصلة الحرب".

وختم بالقول: "إن الشراكة "بلا حدود" لها حدود، وبشكل متزايد، يتم وضع هذه الحدود من قبل بكين بدلاً من موسكو. لم تعد الصين مستعدة للسماح لروسيا بالتصرف كما يحلو لها"."

 

 

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ترجمة رنا قرعة Rana Karaa

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