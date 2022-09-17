"كارثة بيئية عالميّة" قد تنطلق من دولة بارزة في الشرق الأوسط.. ما هي؟

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عقدت مباحثات يمنية أممية هولندية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، للشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الأمم المتحدة لتفريغ خزان صافر النفطي وصيانته لتفادي كارثة بيئية عالمية، قبالة السواحل اليمنية.وذكرت وكالة "سبأ" أن رئيس الوزراء معين عبد الملك، ترأس اجتماعاً مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الهولندية، ليسجي شرينماخر، ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لليمن، ديفيد جريسلي، وعدد من الوزراء والمسؤولين والفنيين.وأضافت أن الاجتماع بحث حشد الجهود الدولية لتغطية الفجوة التمويلية للخطة الأممية لصيانة وتفريغ خزان صافر وبدء تنفيذها وفق خطة زمنية عاجلة، وطالب عبد الملك الدول المانحة للخطة والقطاع الخاص والأفراد بالعمل على تسريع صرف التعهدات.وأعرب رئيس الوزراء عن أمله بتغطية الفجوة التمويلية لبدء الأمم المتحدة بتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، قبل دخول موسم الرياح والأعاصير والذي سيؤثر على عمل الشركة المنفذة، متمنيا عدم مواجهة الخطة بتعنت جديد من قبل ميليشيات الحوثي كما يحدث منذ سنوات.وبدورها، أكدت شرينماخر اهتمام بلادها بقضية خزان صافر النفطي استشعارا بالمخاطر الكارثية لحدوث أي تسرب او انفجار للخزان، متعهدة باستمرار هولندا بحشد الجهود لتمويل كامل الخطة وتفريغ وصيانة الخزان النفطي وفق الخطة المعدة من الأمم المتحدة.