29
o
بيروت
37
o
طرابلس
14
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
33
o
النبطية
36
o
زحلة
36
o
بعلبك
14
o
بشري
30
o
بيت الدين
36
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"كارثة بيئية عالميّة" قد تنطلق من دولة بارزة في الشرق الأوسط.. ما هي؟
Lebanon 24
17-09-2022
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت مباحثات يمنية أممية هولندية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، للشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الأمم المتحدة لتفريغ خزان صافر النفطي وصيانته لتفادي كارثة بيئية عالمية، قبالة السواحل اليمنية.
Advertisement
وذكرت وكالة "سبأ" أن رئيس الوزراء معين عبد الملك، ترأس اجتماعاً مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الهولندية، ليسجي شرينماخر، ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لليمن، ديفيد جريسلي، وعدد من الوزراء والمسؤولين والفنيين.
وأضافت أن الاجتماع بحث حشد الجهود الدولية لتغطية الفجوة التمويلية للخطة الأممية لصيانة وتفريغ خزان صافر وبدء تنفيذها وفق خطة زمنية عاجلة، وطالب عبد الملك الدول المانحة للخطة والقطاع الخاص والأفراد بالعمل على تسريع صرف التعهدات.
وأعرب رئيس الوزراء عن أمله بتغطية الفجوة التمويلية لبدء الأمم المتحدة بتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، قبل دخول موسم الرياح والأعاصير والذي سيؤثر على عمل الشركة المنفذة، متمنيا عدم مواجهة الخطة بتعنت جديد من قبل ميليشيات الحوثي كما يحدث منذ سنوات.
وبدورها، أكدت شرينماخر اهتمام بلادها بقضية خزان صافر النفطي استشعارا بالمخاطر الكارثية لحدوث أي تسرب او انفجار للخزان، متعهدة باستمرار هولندا بحشد الجهود لتمويل كامل الخطة وتفريغ وصيانة الخزان النفطي وفق الخطة المعدة من الأمم المتحدة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو من حفل زفاف داليا جنبلاط.. هكذا ظهرت برفقة والدها "وليد بيك"
Lebanon 24
فيديو من حفل زفاف داليا جنبلاط.. هكذا ظهرت برفقة والدها "وليد بيك"
14:25 | 2022-09-16
16/09/2022 02:25:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لموظفي القطاع العامّ... هكذا ستُصبح رواتبكم
Lebanon 24
لموظفي القطاع العامّ... هكذا ستُصبح رواتبكم
08:58 | 2022-09-16
16/09/2022 08:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وقائع مُفاجئة تطرأ في سوق الدولار.. ماذا سيجري خلال يومين؟
Lebanon 24
وقائع مُفاجئة تطرأ في سوق الدولار.. ماذا سيجري خلال يومين؟
15:40 | 2022-09-16
16/09/2022 03:40:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الرجل الغامض في حياة نادين نجيم كُشف.. تعرفوا الى "ساكو" (صورة)
Lebanon 24
الرجل الغامض في حياة نادين نجيم كُشف.. تعرفوا الى "ساكو" (صورة)
08:00 | 2022-09-16
16/09/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
داليا جنبلاط الضاهر عروس غير "تقليدية" في حفل زفافها.. ورسالة من والدها للعروسين (صور وفيديو)
Lebanon 24
داليا جنبلاط الضاهر عروس غير "تقليدية" في حفل زفافها.. ورسالة من والدها للعروسين (صور وفيديو)
00:37 | 2022-09-17
17/09/2022 12:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2022-09-17
خامنئي يظهر لأول مرة بعد تقارير أميركية عن تدهور صحته.. شاهدوا الصورة
06:30 | 2022-09-17
بعد العدوان الإسرائيلي عليه.. ما الذي أعلنته سوريا عن مطار دمشق الدولي؟
06:00 | 2022-09-17
انهار بالبكاء امام نعشها وبدا بغاية الضعف والحزن.. الأمير هاري الأكثر تأثراً برحيل الملكة (فيديو)
05:30 | 2022-09-17
أميركا ترفع حظر الأسلحة عن قبرص.. أنقرة تندد ونيقوسيا ترحّب
05:00 | 2022-09-17
فاجعة اللويبدة في الأردن.. انتشال آخر جثة من بين الأنقاض
04:30 | 2022-09-17
روسيا تدشن خطا دفاعيا في شرق أوكرانيا.. هذه أهميته
فيديو
هاتف يغزو الأسواق: مواصفاته ممتازة وسعره منافس تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف يغزو الأسواق: مواصفاته ممتازة وسعره منافس تعرفوا إليه (فيديو)
02:00 | 2022-09-17
17/09/2022 14:19:14
Lebanon 24
Lebanon 24
داليا جنبلاط الضاهر عروس غير "تقليدية" في حفل زفافها.. ورسالة من والدها للعروسين (صور وفيديو)
Lebanon 24
داليا جنبلاط الضاهر عروس غير "تقليدية" في حفل زفافها.. ورسالة من والدها للعروسين (صور وفيديو)
00:37 | 2022-09-17
17/09/2022 14:19:14
Lebanon 24
Lebanon 24
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
Lebanon 24
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
07:04 | 2022-09-14
17/09/2022 14:19:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact