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الأمم المتحدة تحذر من خروج الوضع عن السيطرة في فلسطين

Lebanon 24
17-09-2022 | 04:00
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حذرت الأمم المتحدة من خروج الوضع عن السيطرة في الأراضي الفلسطينية، معربة عن قلقها البالغ بشأن تدهور الأوضاع الأمنية والخسائر اليومية غير المقبولة في الأرواح بالضفة الغربية.

 
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وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك: "يعرب المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط (تور وينسلاند) عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني والخسائر اليومية غير المقبولة في الأرواح بالضفة الغربية المحتلة".

 
 

وأضاف: "يؤكد وينسلاند أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون إذا استمر العنف الحالي في التصعيد، خاصة أن المدنيين هم الذين يدفعون ثمن الإخفاق السياسي".

 
 

وقال دوجاريك: "العنف واستخدام القوة لا يؤديان إلا إلى إدامة الأزمة، وينبغي أن يتوقفا"، مشدداً على أن "الأمم المتحدة تعمل مع جميع الأطراف المعنية للحد من التوترات على الفور".

 
 

وحث دوجاريك "الزعماء السياسيين وقادة المجتمع من جميع الأطراف على التحرك الآن والانخراط بحسن نية من خلال الحوار لمنع خروج الوضع عن نطاق السيطرة".

 
 

وبوتيرة شبه يومية، يقتحم الجيش الإسرائيلي مناطق الضفة الغربية لاعتقال فلسطينيين، وهو ما يسفر عن اندلاع مواجهات مع السكان.

المصدر: روسيا اليوم
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