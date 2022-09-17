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عربي-دولي

روسيا تدشن خطا دفاعيا في شرق أوكرانيا.. هذه أهميته

Lebanon 24
17-09-2022 | 04:30
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أعلنت الاستخبارات العسكرية البريطانية، اليوم السبت، ان القوات الروسية أقامت خطا دفاعيا في شرقي أوكرانيا، حيث تواصل قوات كييف هجومها المضاد، في وقت نشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو تظهر عمليات قصف لأهداف قالت إنها تعود للجيش الأوكراني.

 

وذكرت الاستخبارات العسكرية البريطانية في تحديثها اليومي بشأن الحرب في أوكرانيا أن القوات الروسية أقامت خطا دفاعيا بين بين نهر أوسكيل وبلدة سفاتوف.

 

ولفتت إلى أنه "من المحتمل أن ترى روسيا أن الحفاظ على هذه المنطقة أمر مهم، لأنه يمر عبر أحد طرق إعادة الإمداد الرئيسية القليلة التي ما زالت روسيا تسيطر عليها من منطقة بيلغورود في روسيا"، ولذلك أقامت الخط الدفاعي.

 

وقالت الاستخبارات البريطانية إن الخط يقع على طول حدود منطقة تعد جزءا من إقليم دونباس، الذي تسعى روسيا إلى السيطرة عليه في الحرب الحالية.

 

وذكرت أن أي خسارة روسية كبيرة للأراضي في منطقة لوغانسك، التي تعد جزءا من دونباس، ستقوض بشكل لا لبس فيه استراتيجية روسيا في الإقليم.

 

وتوقعت أن تبدي روسيا دفاعا شرسا عن المنطقة، لكن من غير الواضح ما إذا كانت قوات الخطوط الأمامية الروسية لديها احتياطيات كافية أو معنويات كافية لتحمل هجوم أوكراني آخر منسق.

(سكاي نيوز)

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المصدر: سكاي نيوز
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