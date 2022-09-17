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عربي-دولي
اتهام شاب بالتحرش الجنسي في طابور توديع نعش الملكة إليزابيث
Lebanon 24
17-09-2022
|
11:00
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قالت شرطة لندن إنها وجهت تهمتين متعلقتين باعتداءات جنسية لشاب بعد أن أبلغت امرأتان عن تعرضهما للاعتداء في حديقة يصطف بها الناس في طابور المعزين الراغبين في إلقاء نظرة الوداع على نعش الملكة إليزابيث.
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ووقف عشرات الآلاف في الطابور في لندن على مدى الأيام الثلاثة الماضية، وتحمل بعضهم مشقة الانتظار طوال الليل، لتوديع الملكة التي سيبقى جثمانها في قاعة وستمنستر بالبرلمان حتى يوم الاثنين.
وقالت شرطة العاصمة إن أديو أديشين (19 عاما) الذي مثل أمام محكمة وستمنستر الجزئية الجمعة وجهت إليه أيضا تهمتان تتعلقان بعصيان أمر منع الأذى الجنسي.
وقال نائب مساعد قائد الشرطة ستيوارت كوندي في بيان "مثلما رأى الواقفون في الطابور، كان الضباط على أهبة الاستعداد للتحرك على الفور واعتقال الرجل".
وأضاف "أفراد وضباط الشرطة في لندن موجودون بطول الطابور لمساعدة ودعم الواقفين بانتظار توديع صاحبة الجلالة".
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