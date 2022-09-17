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عربي-دولي

بعد العدوان الإسرائيلي عليه.. ما الذي أعلنته سوريا عن مطار دمشق الدولي؟

Lebanon 24
17-09-2022 | 06:30
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أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم السبت، أنه لا توجد أي تعديلات على الرحلات الجوية المقررة والمبرمجة عبر مطار دمشق الدولي.

وقالت الوزارة في بيان لها إن المطار يعمل بشكل طبيعي في خدمة المسافرين ووفق حركة النقل الجوي المعتادة.
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وأمس الجمعة، قال مصدر عسكري سوري إن عدونا إسرائيليا استهدف مطار دمشق ومواقع بجنوب العاصمة برشقات صاروخية، ما أدى الى مقتل 5 عسكريين سوريين.

وأضاف: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، مشيرا إلى أن "العدوان أدى إلى استشهاد خمسة عسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية".

وهذه ليست المرة الأولى لعدوان إسرائيلي خلال الشهر الجاري، حيث استهدف الطيران الإسرائيلي قبل أسبوعين مطاري حلب ودمشق في سوريا، مخلفا خسائر مادية.
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