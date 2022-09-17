Advertisement

عربي-دولي

ألاسكا تستعد لعاصفة "قد تكون الأسوأ في التاريخ الحديث"

Lebanon 24
17-09-2022 | 08:40
A-
A+
Doc-P-991513-637990167073813293.PNG
Doc-P-991513-637990167073813293.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استعد سكان الساحل الغربي لولاية ألاسكا الأميركية، لعاصفة قوية، قال خبراء الأرصاد إنها "قد تكون واحدة من أسوأ العواصف في التاريخ الحديث". 

وتهدد العاصفة بـ"هبوب رياح بقوة الأعاصير وأمواج عالية"، يمكن أن تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي وتتسبب في حدوث فيضانات، حسب وكالة "أسوشيتد برس".
Advertisement

وتعد العاصفة "بقايا ما كان يعرف باسم إعصار ميربوك"، وقال المتخصص بأحوال المناخ في جامعة ألاسكا فيربانكس، ريك ثومان، إنه يؤثر أيضا على أنماط الطقس بعيدا عن ألاسكا، واصفا العاصفة بـ"التاريخية".

وقال" في غضون 10 سنوات، سوف يشير الناس إلى العاصفة التي ستضرب ألاسكا في سبتمبر 2022 باعتبارها عاصفة مرجعية".

وتوقع خبراء الأرصاد هبوب رياح بقوة الإعصار في أجزاء من بحر بيرنغ، وفي المناطق الصغيرة في إليم وكويوك، على بعد حوالي 145 كيلومترا من المنطقة المحورية في نومي.

ويمكن أن يصل منسوب المياه إلى خمسة أمتار فوق خط المد العالي الطبيعي، بحسب "دائرة الطقس الوطنية".

وتظل التحذيرات من امكانية حدوث فيضانات سارية حتى، الاثنين، في أجزاء من شمال غرب ألاسكا.
المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:25 | 2022-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2022-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:40 | 2022-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2022-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2022-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2022-09-17
09:00 | 2022-09-17
08:30 | 2022-09-17
08:00 | 2022-09-17
07:30 | 2022-09-17
07:00 | 2022-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website