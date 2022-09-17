غوتيريش يتوقع لقاء بايدن لمناقشة قضايا الغذاء والطاقة والمناخ

توقع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن، على هامش اجتماع الجمعية العامة الأسبوع الجاري، لمناقشة قضايا المناخ بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة حول العالم بسبب الوضع في أوكرانيا.

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وقال غوتيريش، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "من المرجح أن اجتمع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء المقبل".

وأضاف أنه "من المخطط مناقشة القضايا الرئيسية المطروحة الآن على أجندة الشؤون العالمية.. سنناقش النزاعات في أجزاء مختلفة من العالم، وسنناقش المناخ، والزيادة المتسارعة لأسعار الغذاء والطاقة بعد الحرب في أوكرانيا".



وكان بايدن، قرر أمس، منح أوكرانيا حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 600 مليون دولار.

وفي بيانٍ له، الجمعة، أشار الرئيس الأميركي إلى أنه "سيتمّ تقديم المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار، واتخاذ القرارات المطلوب بموجب هذا القرار".

ويوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن واشنطن وقعت عقدا بقيمة 311 مليون دولار لإنتاج أكثر من 1800 منظومة صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، كجزء من برنامج تزويد أوكرانيا بحزمة مساعدات عسكرية.

إلى ذلك، تواصل القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، منذ الـ 24 من شباط الماضي، تقدمها على جبهات القتال في إقليم دونباس.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الهدف منها هو حماية السكان، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

كذلك، تهدف العملية إلى نزع السلاح من أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها؛ فضلا عن تقديم جميع مجرمي الحرب، المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس، إلى العدالة.