لماذا لا تتحالف الصين مع روسيا وتترك الغرب؟

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وبدا ذلك في تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، خلال لقائه مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان.



وفي تصريحاته، أقر بوتن بوجود "أسئلة وقلق" لدى الصين بشأن حرب أوكرانيا، وتعهد بتقديم شرح خلال الاجتماعات، وهو ما يظهر أنه يتفهم مخاوف الصين ومصالحها بشكل كبير، التي قد لا تتفق مع سياسات بلاده.



وبحسب مجلة "بوليتيكو أوروبا"، فإن هذا "الاعتراف" من جانب بوتن، شكّل إقرارا لم يكن متوقعا بتلك الأسئلة والمخاوف الصينية، كما يعد بمثابة تضاد دراماتيكي لمسار العلاقات بين البلدين، والتي شهدت تناميا ملحوظا كان أبرزها في شباط الماضي بإعلان "شراكة من دون حدود".



وآخرها إعلان موسكو عن صفقة جديدة مع بكين يحل فيها خط أنابيب "قوة سيبيريا 2" محل خط أنابيب "نورد ستريم 2" الذي يضخ الغاز إلى أوروبا ويواجه عقوبات بعد اندلاع حرب أوكرانيا. كتبت "سكاي نيوز عربية": بشكل حذر، تسير الصين على "حبل مشدود" في علاقاتها مع روسيا والغرب، فبينما تسعى لتعزيز علاقاتها مع روسيا، تنظر باعتبار أكبر لمصالحها في الغرب المتمثلة في بقاء اقتصادها قويًّا عبر التجارة والصادرات والاستثمارات.وبدا ذلك في تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، خلال لقائه مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان.وفي تصريحاته، أقر بوتن بوجود "أسئلة وقلق" لدى الصين بشأن حرب أوكرانيا، وتعهد بتقديم شرح خلال الاجتماعات، وهو ما يظهر أنه يتفهم مخاوف الصين ومصالحها بشكل كبير، التي قد لا تتفق مع سياسات بلاده.وبحسب مجلة "بوليتيكو أوروبا"، فإن هذا "الاعتراف" من جانب بوتن، شكّل إقرارا لم يكن متوقعا بتلك الأسئلة والمخاوف الصينية، كما يعد بمثابة تضاد دراماتيكي لمسار العلاقات بين البلدين، والتي شهدت تناميا ملحوظا كان أبرزها في شباط الماضي بإعلان "شراكة من دون حدود".وآخرها إعلان موسكو عن صفقة جديدة مع بكين يحل فيها خط أنابيب "قوة سيبيريا 2" محل خط أنابيب "نورد ستريم 2" الذي يضخ الغاز إلى أوروبا ويواجه عقوبات بعد اندلاع حرب أوكرانيا.

سياسة الحبل المشدود



ووفق محللين، فإنه منذ زحف القوات الروسية على أوكرانيا، سارت الصين في ما يسميه العديد من خبراء السياسة الخارجية على حبل مشدود دبلوماسيا وتفاصيلها:



الصين مضطرة إلى مساعدة روسيا وليس لديها اهتمام كبير برؤية موسكو تنهار اقتصاديا.

على الطرف الآخر، تحاول التمسك بمبادئ سياستها الخارجية حول السيادة، وكذلك محاولة منع علاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا من الانهيار التام.

تفسير ذلك: انفتاح الصين على واشنطن وحلفائها هو الذي دفع النمو الهائل في اقتصادها، خلال العقود الأربعة الماضية.

"روسيا صارت شريكا صغيرا"



وحول تصريحات بوتن، قالت الخبيرة الأميركية المختصة في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، إيرينا تسوكرمان، إن الصين تتبع سياسة الحبل المشدود في سياساتها مع روسيا والغرب.



وأضافت تسوكرمان لموقع "سكاي نيوز عربية": "بسبب الخسائر العسكرية في أوكرانيا والعقوبات الغربية وفقدان فرص الاستثمار، أصبحت روسيا شريكا صغيرا بالنسبة إلى الصين".



ولفتت المتحدثة إلى نقاط رئيسية في العلاقة بين الصين والعالم، بما يشكل قاعدة للسياسات التي تتخذها:



• بكين تعتمد بشكل كبير على الاقتصاد الأميركي وتحاول تحقيق التوازن بين إضعاف الولايات المتحدة بما يكفي لتظهر كقوة مهيمنة، ولكن القيام بذلك يتم على مراحل حتى لا تنهار أو تخسر استثماراتها الخاصة أو تصبح مثقلة بالعقوبات بالأميركية.



• كانت الصين منذ بداية الحرب قلقة من إمكانية فرض عقوبات، بسبب عملها مع روسيا وبشأن الإفراط في الاستثمار في الاقتصاد الروسي الهش، والذي على الرغم من المكاسب الاقتصادية من سياسة الطاقة والموارد الطبيعية الأخرى يواجه تحديات بسبب فقدان العمل مع الغرب.



• لا تريد الصين الانجرار والعزلة نتيجة تمسكها بموسكو، خاصة الآن مع وجود احتمال قوي بأنها قد تخسر.



• من الصعب الفصل بسهولة بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية، لأنه حتى دول الناتو ليست كلها على نفس الصفحة، وتعاني بشكل متزايد من تضارب المصالح.



• ألمانيا، على سبيل المثال، تستثمر بكثافة في روسيا ومن غير المرجح أن تفطم نفسها عن تلك التبعية في المستقبل القريب المنظور، كما تعطي تركيا، العضو في الناتو، الأولوية لمصالحها وأجنداتها الجيوسياسية، وهي تفعل ذلك، وتقترب أكثر من روسيا على عدة مستويات.



• تتأثر بعض دول آسيا الوسطى بشدة بالصين وقد تخلى عنها الغرب بشكل أساسي ولكن لا تشعر بأي صلة قرابة مع روسيا، لذلك من الصعب وضعها في أي فئة معينة.



• إن العالم ليس متعدد الأقطاب بشكل متزايد فحسب، بل يتماشى إلى حد كبير مع العديد من المصالح في القضايا بدلا من العمل كـ"جبهة قضية واحدة" كما كان الحال خلال الحرب الباردة.



• في الواقع، حتى الولايات المتحدة، على الرغم من كل حديثها، لا تزال على استعداد للقيام بأعمال تجارية مع الصين، وحتى وقت قريب جدا كانت لا تزال تقدم مبادرات تجاه روسيا بشأن قضايا محددة.



• تعد الصين إلى حد كبير دولة تكره المخاطرة، وترغب في جني الأرباح والاستفادة من علاقاتها مع روسيا بدلا من خسارة الصادرات، والوضع التجاري للدولة الأكثر تفضيلا مع الولايات المتحدة، والفرص الاقتصادية الأخرى مثل الدخول المجاني نسبيا إلى الولايات المتحدة للدراسات الأكاديمية لطلابها.



• إذا أصبحت روسيا عبئا وإزعاجا، فإن إجراءاتها النشطة المناهضة للغرب ومواقفها لن تستحق الخسائر التي تجلبها للصين.



• تحتاج الصين إلى شركاء تجاريين وحلفاء في مجلس الأمن الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى؛ كما أنها عالقة مع روسيا في الكتلة الاقتصادية الجديدة "منظمة شنغهاي للتعاون" في حين أن الصين قد لا تنظر إلى روسيا على أنها متساوية، إلا أنها لا تستطيع ببساطة الابتعاد عن تلك العلاقة. وحول تصريحات بوتن، قالت الخبيرة الأميركية المختصة في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، إيرينا تسوكرمان، إن الصين تتبع سياسة الحبل المشدود في سياساتها مع روسيا والغرب.وأضافت تسوكرمان لموقع "سكاي نيوز عربية": "بسبب الخسائر العسكرية في أوكرانيا والعقوبات الغربية وفقدان فرص الاستثمار، أصبحت روسيا شريكا صغيرا بالنسبة إلى الصين".ولفتت المتحدثة إلى نقاط رئيسية في العلاقة بين الصين والعالم، بما يشكل قاعدة للسياسات التي تتخذها:• بكين تعتمد بشكل كبير على الاقتصاد الأميركي وتحاول تحقيق التوازن بين إضعاف الولايات المتحدة بما يكفي لتظهر كقوة مهيمنة، ولكن القيام بذلك يتم على مراحل حتى لا تنهار أو تخسر استثماراتها الخاصة أو تصبح مثقلة بالعقوبات بالأميركية.• كانت الصين منذ بداية الحرب قلقة من إمكانية فرض عقوبات، بسبب عملها مع روسيا وبشأن الإفراط في الاستثمار في الاقتصاد الروسي الهش، والذي على الرغم من المكاسب الاقتصادية من سياسة الطاقة والموارد الطبيعية الأخرى يواجه تحديات بسبب فقدان العمل مع الغرب.• لا تريد الصين الانجرار والعزلة نتيجة تمسكها بموسكو، خاصة الآن مع وجود احتمال قوي بأنها قد تخسر.• من الصعب الفصل بسهولة بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية، لأنه حتى دول الناتو ليست كلها على نفس الصفحة، وتعاني بشكل متزايد من تضارب المصالح.• ألمانيا، على سبيل المثال، تستثمر بكثافة في روسيا ومن غير المرجح أن تفطم نفسها عن تلك التبعية في المستقبل القريب المنظور، كما تعطي تركيا، العضو في الناتو، الأولوية لمصالحها وأجنداتها الجيوسياسية، وهي تفعل ذلك، وتقترب أكثر من روسيا على عدة مستويات.• تتأثر بعض دول آسيا الوسطى بشدة بالصين وقد تخلى عنها الغرب بشكل أساسي ولكن لا تشعر بأي صلة قرابة مع روسيا، لذلك من الصعب وضعها في أي فئة معينة.• إن العالم ليس متعدد الأقطاب بشكل متزايد فحسب، بل يتماشى إلى حد كبير مع العديد من المصالح في القضايا بدلا من العمل كـ"جبهة قضية واحدة" كما كان الحال خلال الحرب الباردة.• في الواقع، حتى الولايات المتحدة، على الرغم من كل حديثها، لا تزال على استعداد للقيام بأعمال تجارية مع الصين، وحتى وقت قريب جدا كانت لا تزال تقدم مبادرات تجاه روسيا بشأن قضايا محددة.• تعد الصين إلى حد كبير دولة تكره المخاطرة، وترغب في جني الأرباح والاستفادة من علاقاتها مع روسيا بدلا من خسارة الصادرات، والوضع التجاري للدولة الأكثر تفضيلا مع الولايات المتحدة، والفرص الاقتصادية الأخرى مثل الدخول المجاني نسبيا إلى الولايات المتحدة للدراسات الأكاديمية لطلابها.• إذا أصبحت روسيا عبئا وإزعاجا، فإن إجراءاتها النشطة المناهضة للغرب ومواقفها لن تستحق الخسائر التي تجلبها للصين.• تحتاج الصين إلى شركاء تجاريين وحلفاء في مجلس الأمن الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى؛ كما أنها عالقة مع روسيا في الكتلة الاقتصادية الجديدة "منظمة شنغهاي للتعاون" في حين أن الصين قد لا تنظر إلى روسيا على أنها متساوية، إلا أنها لا تستطيع ببساطة الابتعاد عن تلك العلاقة.

أهداف الصين



• أجندة الصين النهائية هي خلق عالم أحادي القطب تكون فيه القوة الوحيدة المهيمنة، حيث تنزل الولايات المتحدة إلى مرتبة الدول الثانوية، بحسب الخبيرة الأميركية.



• على الرغم من المكاسب التي تحققت في مختلف المجالات، لا تزال الصين تعتمد بشكل كبير على الملكية الفكرية والمعرفة الأميركية . مؤسساتها الخاصة هي جزء فرعي وتعتمد صناعاتها على المركبات الخارجية مثل صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية والرقائق التايوانية أيضا.



• كلما قلت حاجة الولايات المتحدة للصين من أجل العديد من الأعمال التجارية، سيتعين على بكين أن تدافع لجذب بدائل قابلة للتطبيق؛ قد تؤدي التقارير الاقتصادية السيئة إلى إبعاد المستثمرين البديلين وترك الصين في موقف ضعيف.



• على الرغم من حقيقة أن شي متعاطف في النهاية مع موقف الكرملين الجيوسياسي والسياسات التي يتبعها، فإن روسيا ليست بديلا اقتصاديا للسوق والاستثمارات المحلية الأميركية. (سكاي نيوز عربية)