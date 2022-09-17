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خامنئي يظهر لأول مرة بعد تقارير أميركية عن تدهور صحته.. شاهدوا الصورة

Lebanon 24
17-09-2022 | 07:00
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ظهر المرشد الإيراني السيد علي خامنئي، اليوم السبت، في طهران، وذلك بعد يومٍ على نشر تقارير أميركية تحدثت عن تدهور صحته بسبب المرض.
 
ونشرت وسائل إعلام إيرانية صوراً لخامنئي في حسينية في العاصمة الإيرانية، وذلك بمناسبة "أربعين ذكرى استشهاد الإمام الحسين"، حيث أُقيمت مراسم العزاء لجمع من الهيئات الطالبية من مختلف أنحاء البلاد.
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وقال خامنئي، خلال كلمة له، إن "مسيرة أربعينية الإمام الحسين معجزة إلاهية عظيمة وكانت الأكبر والأبهى على مر التاريخ هذا العام".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، نقلت عن 4 مصادر مطلعة، قولهم إن "المرشد الإيراني ألغى جميع نشاطاته العلنية الأسبوع الماضي، بسبب مرضه الخطير، وهو يستريح الآن في الفراش تحت مراقبة فريق من الأطباء".
 
وأوضح أحد المصادر أن "خامنئي البالغ 83 عاما، خضع لعملية جراحية الأسبوع الماضي، بسبب انسداد في الأمعاء، بعدما عانى من آلام شديدة في المعدة وارتفاع بدرجة الحرارة".
 
وحسب المصادر: "يخضع علي خامنئي حاليا للمراقبة الطبية على مدار الساعة، حيث اعتبرت حالته الأسبوع الماضي حرجة"، لكنها تحسنت وهو يستريح حاليا في الفراش، لكن الأطباء ظلوا قلقين بشأن وضعه الصحي".
 
وخلال السنوات الماضية، انتشرت العديد من التكهنات في إيران في الأوساط السياسية والإعلامية، حول احتمال تولي مجتبى خامنئي منصب والده.
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