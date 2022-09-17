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عربي-دولي
موقف صادم.. هذا ما فعله رجلٌ للوصول إلى نعش الملكة إليزابيث (صور)
Lebanon 24
17-09-2022
|
07:30
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ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل حاول الوصول إلى نعش الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، بقاعة كنيسة وستمنستر وسط لندن، في واقعة أصابت الحضور بالذهول.
وتخطى الرجل طابوراً من المعزين الراغبين بتقديم احترامهم للملكة وإلقاء نظرة الوداع، مساء أمس الجمعة، حتى أنه دفع طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات فأسقطها أرضا، في محاولة للوصول إلى النعش.
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وتصدّى الضباط الذين يحرسون النعش للرجل وطرحوه أرضا، لكن يعتقد أنه تمكن من لمس نعش الملكة المغطى بالغطاء الملكي.
وزار مئات الآلاف من المعزين القاعة في اليومين الماضيين، على الرغم من أن أوقات الانتظار امتدت إلى 24 ساعة.
والأسبوع الماضي، أعلن قصر باكنغهام عن وفاة الملكة إليزابيت الثانية عن عمر يناهز 96 عاما في منزلها الصيفي بالمورال في أبردينشاير.
ومن المتوقع أن تشهد جنازة الملكة يوم الاثنين القادم، حضور أكثر من 500 شخصية من جميع أنحاء العالم، ما بين شخصية سياسية أو قادة دول أو أشخاص في عائلات ملكية أوروبية وآسيوية، جميعهم سيلقون النظرة الأخيرة على جثمان ملكة بريطانيا الراحلة.
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