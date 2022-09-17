"نقاط ضعفٍ" مشتركة بين الجيشين الروسي والصيني.. تقريرٌ يكشفها

كشفت 7 أشهر من الحرب في أوكرانيا، أوجه القصور في "الهيكل العسكري الروسي"، وهو ما بات واضحا خلال "الهزيمة الأخيرة للقوات الروسية أمام هجوم مضاد أوكراني"، وفقا لـ"سي إن إن".وخلال أسبوع واحد، حققت القوات الأوكرانيا "مكاسب سريعة في الشمال الشرقي للبلاد"، وتشن أيضاً هجوماً واسعاً لاستعادة الأراضي في الجنوب.وتسعى قوات كييف لمحاصرة الآلاف من القوات الروسية الذي انقطعت عنهم الإمدادات على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، واستعادة خيرسون، المدينة الكبيرة الوحيدة التي تحافظ روسيا على سيطرتها عليها منذ بداية الحرب، حسب "رويترز".ومنذ الأيام الأولى للغزو الذي بدأ في 24 شباط، ظهرت "الثغرات في صفوف الجيش الروسي"، والتي تعكس "ضعفاً صارخاً في توجيه الوحدات القتالية"، وفقا لوكالة "فرانس برس".وكان الجنود الروس الذين تم إرسالهم إلى الجبهة "لا يعرفون أهدافهم"، حتى أن هناك وحدات كانت تعتقد أنها تجري مناورات، حسب الوكالة.وافتقرت القوات البرية لموسكو إلى "غطاء جوي"، وأدت المشاكل اللوجستية إلى تدمير "قدرة روسيا على إعادة إمداد قواتها"، وفقا لـ"سي إن إن".ويمكن أن يواجه كبار قادة الجيش الصيني مشاكل مماثلة بسبب "افتقارهم إلى التدريب المتبادل"، وفقا لتقرير "جامعة الدفاع الوطني الأميركية".ويفتقد غالبية القادة ذوي الرتب "4 نجوم" في الجيش الصيني إلى "الخبرة العملية"، وكان ما يقرب من نصفهم من "المفوضين السياسيين المحترفين"، وفقا للتقرير.ووصف المدير السابق للعمليات في مركز الاستخبارات المشتركة التابع للقيادة الأميركية في المحيط الهادئ، كارل شوستر، التقرير الجديد بـ"أفضل تقييم للجيش الصيني"، وفقا لـ"سي إن إن".لكنه أشار إلى أن "الجيش الصيني يتمتع بالعديد من المزايا الأخرى عند المقارنة بنظيره الروسي".وتقدم الصين تدريبا أفضل للمجندين الجدد، ولديها "ضباط صف محترفين"، في حين أن 80 إلى 85 في المئة من عناصر الجيش الروسي من المجندين الجدد"، وفقا لحديثه.ومن حيث قدرات العمليات المشتركة، فإن الصين متأخرة بنحو 4 أو 5 سنوات عن الولايات المتحدة، حسب ما ذكره شوستر.وحذر شوستر من أن التدريبات العسكرية الأخيرة لبيكين التي جرت بالتزامن مع زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، في أغسطس، "تشير إلى أن الصين تلحق بالركب".وأجرت الصين مناورات حربية بالقرب من تايوان بعد زيارة بيلوسي إلى تايبه، وتواصل أنشطتها العسكرية حول الجزيرة منذ ذلك الحين، وفقا لـ"رويترز".وقال شوستر إن التلميح غير المعلن للدراسة بأن الجيش الصيني قد يكون غير قادر على القيام بعمليات مشتركة فعالة "في غير محله".ويعد الجيش الصيني ثالث أقوى جيوش العالم، حيث يحتل الجيش الأميركي "صدارة الترتيب" يليه الجيش الروسي في المركز الثاني، وفقا لموقع "غلوبال فاير باور".