بلغاريا.. مصرع امرأة كولومبية وإصابة 6 أشخاص بحريق في فندق

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توفيت امرأة كولومبية وأصيب 6 أشخاص بجروح، بينهم طفلان أجنبيان، نتيجة لحريق اندلع صباح اليوم السبت في فندق بوسط مدينة صوفيا البلغارية، وفق ما أكدته عناصر الإطفاء.وقال نائب رئيس عناصر الإطفاء في صوفيا، ليوبومير باروف، في حديث للإذاعة الوطنية البلغارية إن "امرأة قتلت ونقل رجلان مسنان وطفلان، أحدهما يبلغ عاما وسبعة أشهر، والآخر 12 عاما، إلى المستشفى، لكن إصاباتهم طفيفة".وأكدت وزارة الداخلية البلغارية أن جميع المصابين من الأجانب، بدون أن تحدد جنسياتهم.وأفادت وكالة الأنباء البلغارية أن الضحية التي توفيت مواطنة كولومبية.واندلع الحريق بعيد الساعة السادسة صباحا (03:00 ت غ) في غرفة في الطابق الثالث من الفندق الذي يضم 70 غرفة والواقع في وسط العاصمة البلغارية صوفيا، وفق ما أكده باروف للإذاعة.وتم إجلاء نزلاء الفندق، وجميعهم من الأجانب، إلى مكان آمن، وفق قوله.